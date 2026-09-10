Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Strom-Sabotage
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Verdächtigen übernommen. Wegen der besonderen Bedeutung habe die Karlsruher Behörde den Fall übernommen, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet./kre/DP/men
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