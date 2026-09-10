China: Viele Opfer bei Schiffsbrand - Präsident Xi ordnet Ermittlungen an

Peking, ⁠10. Sep (Reuters) - Bei einem Brand auf einem Frachtschiff in der ostchinesischen Stadt Qingdao hat es staatlichen Medienberichten zufolge zahlreiche ‌Opfer gegeben. Das Feuer brach am Donnerstagmittag (Ortszeit) auf einem ausländischen Schiff aus, das ⁠in ⁠der Werft Qingdao Beihai repariert wurde, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Angaben zur genauen Zahl etwa von Toten oder Vermissten gab es zunächst ‌nicht.

Chinas Präsident Xi Jinping ‌forderte dem Bericht zufolge verstärkte Such- und Rettungsmaßnahmen. Zudem habe er eine zügige ⁠Untersuchung des Vorfalls sowie die Bestrafung ‌der Verantwortlichen verlangt. Die ⁠Werft wird von der staatlichen China State Shipbuilding Corporation (CSSC) kontrolliert, einem der weltweit größten Schiffbauer.

CSSC bezeichnet sich ‌selbst als ⁠wichtigsten Schiffbauer der chinesischen ⁠Marine und zudem als größten Entwickler und Konstrukteur von Schiffen sowie Offshore-Anlagen des Landes. Die Werft in Qingdao kann nach eigenen Angaben pro Jahr 212 Schiffe reparieren.

(Bericht der Reuters-Redaktion in Peking, geschrieben von Philipp Krach. ⁠Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)