Dax-Abschwung verlangsamt sich - EZB und Irankrieg im Blick

Frankfurt, ⁠10. Sep (Reuters) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch stabilisiert sich der Dax. Er notierte zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Minus bei 25.559 Punkten, ‌nachdem er am Mittwoch 1,7 Prozent eingebüßt hatte. Die wieder aufgeflammten Kämpfe in der ⁠Straße ⁠von Hormus und der anhaltend hohe Ölpreis verhinderten jedoch eine deutliche Erholung, sagten Börsianer.

Zudem blickten Anleger gespannt auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine Anhebung des Leitzinses ‌um einen Viertelprozentpunkt auf 2,5 ‌Prozent gelte als ausgemacht, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Entscheidend wird deshalb ⁠der Ausblick. Die Märkte gehen aktuell von steigenden ‌Leitzinsen und zwei weiteren ⁠Schritten im kommenden Jahr aus."

Unter Verkaufsdruck standen erneut Rüstungswerte. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt büßten bis zu ‌2,6 Prozent ⁠ein. Börsianer verwiesen erneut auf ⁠die jüngsten Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Krieges. Russland nahm jedoch seine Angriffe auf das Nachbarland unmittelbar nach der Abreise der US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff wieder auf.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)