DAX-FLASH: Stabil nach Kursrutsch - Ölpreis weiter gestiegen, EZB im Fokus

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch scheint sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 10 Punkte höher auf 25.586 Punkte.

Im bisherigen Wochenverlauf hatte der Dax mit einem Tiefpunkt von 25.512 Punkten rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt.

Der hartnäckige Anstieg der Ölpreise schürt weiter Inflationssorgen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erreichte inzwischen fast wieder sein Juli-Zwischenhoch von 102 US-Dollar.

Passend zum generellen Preisauftrieb dürfte die EZB am frühen Nachmittag zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins auf nun 2,5 Prozent erhöhen. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Inflation nach oben getrieben./ag/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte klar schwächer eröffnen - Öl belastetgestern, 12:36 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen