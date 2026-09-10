DAX vor EZB-Entscheid fester, Daimler Truck bekräftigt Fokus auf Wasserstoff
Der DAX stabilisiert sich am Morgen nach den deutlichen Verlusten gestern. Auch der EuroStoxx 50 notiert am Morgen wieder leicht freundlich. Aus den USA lässt sich aus den vorbörslichen Indikationen ein gemischtes Bild zum Handelsstart um 15:30 abzeichnen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag mit einem Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Marktbeobachter rechnen mehrheitlich mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte. Damit würde die EZB ihren restriktiven Kurs fortsetzen, nachdem die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder von steigenden Energiepreisen beeinflusst wurde. Entscheidend für die Märkte dürfte jedoch weniger der Zinsschritt selbst als vielmehr der Ausblick von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Investoren achten insbesondere auf Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung im Jahr 2027.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Zu den auffälligsten Werten gehört Daimler Truck. Die Aktie legt zu, nachdem Vorstandschefin Karin Rådström eine deutliche Ausweitung der Investitionen in Wasserstoff-Lkw angekündigt hat. Bis zum Ende des Jahrzehnts will der Konzern mehrere hundert Millionen Euro in die Technologie investieren. Daimler Truck bekräftigt damit seine Doppelstrategie aus Batterie- und Wasserstoffantrieb und positioniert sich frühzeitig für Anwendungen, bei denen hohe Reichweiten und kurze Betankungszeiten entscheidend sind. Die Aussagen unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung des Güterverkehrs einzunehmen.
Auf der Gegenseite zählt Rheinmetall zu den schwächeren Titeln. Die Aktie rutschte zeitweise wieder unter die Marke von 1.000 Euro und setzt damit ihre Korrektur fort. Belastend wirken zunehmende Diskussionen über die langfristige Profitabilität neuer Geschäftsfelder. Während der Konzern von einer hohen Nachfrage nach Verteidigungsgütern profitiert, hinterfragen Investoren zunehmend, ob künftiges Wachstum in Bereichen wie Drohnen, Raketen und digitalen Systemen das hohe Margenniveau der klassischen Sparten erreichen kann. Vor dem Kapitalmarkttag im November bleibt die Unsicherheit entsprechend erhöht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG4ZBZ
|35,41
|22067,602933 Punkte
|7,26
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bull
|UG73NY
|6,18
|151,48426 USD
|3,12
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bear
|UR1PWC
|11,86
|53962,737865 Punkte
|37,83
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Bull
|UN7EHQ
|10,02
|47,611993 EUR
|5,91
|Open End
|TKMS AG & Co. KGaA
|Bull
|UN1DZH
|2,54
|58,893618 EUR
|3,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC Ltd. (ADR)
|Call
|UG9WMX
|1,74
|500,00 USD
|7,39
|13.01.2027
|Broadcom Inc.
|Call
|UR2MDE
|2,25
|350,00 USD
|9,18
|14.10.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z1U
|2,85
|23300,00 Punkte
|15,77
|18.12.2026
|DAX®
|Call
|UN2VS1
|32,01
|23200,00 Punkte
|6,33
|17.03.2027
|Nvidia Corp.
|Put
|UG1X1T
|0,34
|180,00 USD
|7,72
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UN83MG
|1,95
|810,094898 EUR
|5
|Open End
|Vonovia SE
|Long
|UG5438
|2,45
|12,339457 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG642G
|2,32
|506,356118 EUR
|2
|Open End
|Allianz SE
|Long
|UN3TZ9
|9,92
|408,033128 EUR
|15
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Short
|UR0H0L
|1,69
|38,931901 EUR
|9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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