Dax vor Zinsentscheid der EZB fester erwartet

Frankfurt, 10. ⁠Sep (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der EZB wird der Dax am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,7 Prozent schwächer bei 25.576 Punkten geschlossen, ‌nachdem der Preis für Brent-Öl erstmals seit Mitte Juli wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar je Barrel geklettert war. Anleger ⁠befürchteten eine ⁠langfristige Unterbrechung der Ölversorgung.

An den Finanzmärkten gilt es als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag den Leitzins um einen viertel Pozentpunkt auf 2,50 Prozent anheben werden, um die Inflation zu bekämpfen. Diese lag zuletzt mit 3,3 Prozent deutlich über dem EZB-Ziel ‌von zwei Prozent. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Äußerungen ‌von EZB-Chefin Christine Lagarde zum weiteren geldpolitischen Kurs. Bereits am Morgen werden in Deutschland die endgültigen Inflationsdaten für August veröffentlicht. Nach einer ersten Schätzung lag ⁠die Teuerungsrate bei 2,9 Prozent, vor allem wegen der hohen Energiekosten.

Positive Impulse ‌für die deutsche Wirtschaft könnte der ⁠Besuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in Berlin geben. Dabei sollen Abkommen in den Bereichen Investitionen, KI und Energie im Wert von mehreren Milliarden ‌Dollar unterzeichnet werden.

Am Nachmittag stehen in ⁠den USA mit den Erzeugerpreisen (PPI) und ⁠den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten wichtige Konjunkturindikatoren an. Sie geben Aufschluss über den Inflationsdruck und die Verfassung der weltgrößten Volkswirtschaft und könnten den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed beeinflussen. Diese berät in der kommenden Woche über ihre Geldpolitik.

• Der Softwarekonzern Oracle legt nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor.

• Die Fluggesellschaft Ryanair hält ihre Hauptversammlung ab.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.576,45

EuroStoxx50 6.311,56

EuroStoxx50-Future 6.307,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.380,66 -0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.636,36 -0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 64.962,59 -0,3%

Shanghai 3.937,78 -0,3%

Hang Seng 24.957,89 -1,2%

(Bericht von Stefanie Geiger und Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)