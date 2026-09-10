Deutsche Anleihen: Kursgewinne nach jüngster Schwäche

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwäche sind deutsche Staatsanleihen am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,21 Prozent auf 121,40 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,42 Prozent. Am Vortag hatte sie ein Mehrjahreshoch erreicht.

Über den Tagesausgang dürften voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheiden. Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. "Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird es vermutlich aber keine klaren Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung geben. Denn die EZB lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest, sondern entscheide von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit von der Daten- und Finanzlage.

Nach der EZB-Sitzung rücke die US-Notenbank in den Fokus der Marktteilnehmer, die am Mittwoch über die Höhe der Leitzinsen entscheidet, heißt es bei der Helaba im Morgenkommentar. Wichtig in diesem Zusammenhang seien die an diesem Freitag anstehenden US-Verbraucherpreise, denn Preisniveaustabilität gehöre neben Vollbeschäftigung zum dualen Ziel der US-Notenbank./jha/zb

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