East West Barbershop: Wie vietnamesisches Friseurhandwerk mit Können und Identität nach Europa kommt



EQS Newswire / 10.09.2026 / 08:45 CET/CEST



HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM – Media OutReach Newswire – 10. September 2026 – 2024 eröffnete East West Barbershop (Dong Tay Barbershop) seine erste Filiale in Ungarn und markierte damit einen Meilenstein auf seiner Reise hin zu einer internationalen vietnamesischen Herrenfriseurmarke. Für den Vorstandsvorsitzenden Nguyen Hoai Thanh ist Europa eine anspruchsvolle Bewährungsprobe für die operativen Fähigkeiten, das technische Know-how und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens.





East West Barbershop nahm zunächst Verluste in Kauf, um in Europa Fuß fassen zu können

Europa: Bewährungsprobe für eine vietnamesische Herrenfriseurmarke

East West Barbershop wurde 2018 in Vietnam gegründet und hat sich seitdem von einem lokalen Herrenfriseursalon zu einer internationalen Marke für Herrenpflege entwickelt.

In weniger als zehn Jahren hat sich die Kette in ganz Vietnam und auf internationalen Märkten etabliert und sich zu einer der führenden Marken für Herrenpflege aus Asien entwickelt.

Während das Wachstum in Vietnam durch die steigende Nachfrage nach Pflegeangeboten für Männer vorangetrieben wurde, stellt der Geschäftsbetrieb in Europa eine komplexere Herausforderung dar.

Steuervorschriften, geschäftliche Anforderungen, Arbeitsgesetze und Arbeitszeitregelungen sind streng geregelt, und das bei deutlich höheren Kosten für Räumlichkeiten, Personal und Betrieb.

„Europa ist ein anspruchsvoller Markt mit hohen Erwartungen an den Service und strengen Vorschriften. Um uns in den Markt zu integrieren, haben wir unser vietnamesisches Modell nicht einfach auf Europa übertragen.

Ich bin mehrmals nach Europa gereist, um mir den Markt genau zu anzuschauen, unsere Betriebsabläufe anzupassen und das Kundenerlebnis zu verbessern,"

sagte Nguyen Hoai Thanh, Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft East West Barbershop Vietnam.

Diese Bemühungen zeigen erste Erfolge. Die ungarische Niederlassung hat sich einen Kundenstamm aufgebaut und damit bewiesen, dass eine vietnamesische Marke in einem anspruchsvollen Markt Vertrauen gewinnen kann, indem sie lokale Standards respektiert und gleichzeitig ihre eigenen Stärken ausspielt.

East West Barbershop bringt vietnamesische und europäische Herrenfriseure zusammen, um Fachwissen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. So wird seine internationale Expansion zu einer wechselseitigen Reise der beruflichen Weiterentwicklung.

Dies spiegelt den Geist wider, der hinter dem Namen „East West" steht: Fachleute aus verschiedenen Kulturen miteinander vernetzen, um gemeinsam zu wachsen.

Vom Haarschnitt zum kulturellen Austausch zwischen Ost und West

Herrenfriseure in Vietnam und in Europa unterscheiden sich in ihrer Berufskultur. In Vietnam bauen die Barbiere oft enge Beziehungen zu ihren Kunden auf – durch alltägliche Gespräche, individuelle Beratung und die Fähigkeit, sich an die persönlichen Vorlieben jedes Einzelnen zu erinnern.

East West Barbershop bewahrt diese Werte weltweit und passt sich gleichzeitig den europäischen Erwartungen hinsichtlich Professionalität, Präzision, individueller Betreuung und gleichbleibender Servicequalität an.

East West Barbershop bringt vietnamesische Handwerkskunst und Identität nach Europa

Von Modetrends wie Fade Cut, Undercut und Haartattoo bis hin zu Dienstleistungen wie Haarwäsche, Rasur, Ohrenreinigung und Massage – die Marke möchte ein individuelles Pflegeerlebnis schaffen.

In den Filialen gibt es außerdem Grünpflanzen, Bücherregale und Entspannungsbereiche, die den Friseurbesuch zu einem echten Moment der Erholung machen.

Heute betreibt East West Barbershop weltweit mit mehr als 130 Filialen mit über 1.000 Mitarbeitern.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein einfaches Ziel: das vietnamesische Friseurhandwerk durch das Können und Engagement seiner Friseure weiter voranzubringen.

Die Expansion von East West Barbershop in Europa bedeutet dabei mehr als nur eine Filiale nach der anderen zu eröffnen. Sie zeigt, dass eine vietnamesische Marke durch handwerkliches Können, Professionalität und eine unverwechselbare Identität internationale Märkte erschließen kann.

Hashtag: #EastWestBarbershop

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News Source: East West Barbershop Vietnam Joint Stock Company

10.09.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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