Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren
dpa-AFX · Uhr
Staatsbesuch vom Golf
Berlin (dpa) - Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das teilte die emiratische Seite während des Staatsbesuchs von Präsident Mohammed bin Sajid in Deutschland mit. Bisher hat sich der Golfstaat mit rund 34 Milliarden Euro in der deutschen Wirtschaft engagiert.
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