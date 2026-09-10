EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

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EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Sonstiges
Cantourage Group SE: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

10.09.2026 / 12:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Der Vorstandsvorsitzende der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01), Herr Philip Schetter, hat dem Aufsichtsrat heute seinen Wunsch mitgeteilt, aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden.

Der Aufsichtsrat hat dies zustimmend zur Kenntnis genommen und wird zeitnah in die strukturierte Suche eines Nachfolgers eintreten. Herr Schetter wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterhin voll ausüben und die Übergabe des Mandats an einen Nachfolger bestmöglich unterstützen. Aus Sicht des Aufsichtsrats bereitet der bevorstehende Wechsel an der Unternehmensspitze den Weg für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung.

Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail:info@cantourage.com
Internet:https://www.cantourage.com/
ISIN:DE000A3DSV01
WKN:A3DSV0
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:3912003NCTLO6YHA9V48
EQS News ID:2397404
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