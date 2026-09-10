EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden
EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Sonstiges
Cantourage Group SE: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden
10.09.2026 / 12:32 CET/CEST
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Der Vorstandsvorsitzende der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01), Herr Philip Schetter, hat dem Aufsichtsrat heute seinen Wunsch mitgeteilt, aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden.
Der Aufsichtsrat hat dies zustimmend zur Kenntnis genommen und wird zeitnah in die strukturierte Suche eines Nachfolgers eintreten. Herr Schetter wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterhin voll ausüben und die Übergabe des Mandats an einen Nachfolger bestmöglich unterstützen. Aus Sicht des Aufsichtsrats bereitet der bevorstehende Wechsel an der Unternehmensspitze den Weg für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003NCTLO6YHA9V48
|EQS News ID:
|2397404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2397404 10.09.2026 CET/CEST