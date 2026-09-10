EQS-Adhoc: Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

10.09.2026 / 22:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Mitteilung der Rumble Deutschland AG über einen bevorstehenden aktienrechtlichen Squeeze-out

Frankfurt am Main, 10.September 2026 – Dem Vorstand der Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8), „Northern Data“ oder die „Gruppe“) ist heute von der Rumble Deutschland AG deren Absicht mitgeteilt worden, die Übertragung der von den übrigen Aktionären der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) gehaltenen Northern Data Aktien auf die Rumble Deutschland AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durchzuführen. Dies soll gemäß §§ 327a ff. Aktiengesetz in einer noch einzuberufenden Hauptversammlung beschlossen werden (aktienrechtlicher Squeeze-Out).

Weiter hat die Rumble Deutschland AG Northern Data informiert, dass sie die Höhe der angemessenen Barabfindung je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft auf Grundlage einer noch abzuschließenden Unternehmensbewertung festlegen und Northern Data separat in einem Squeeze-Out Verlangen mitteilen wird.

Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Rumble Deutschland AG nach ihren Angaben aufgrund vertraglicher Vereinbarungen am oder um den 30. September 2026 ca. 98,03% der Aktien der Northern Data halten und damit deren Hauptaktionärin im Sinne von § 327a Abs. 1 Aktiengesetz sein wird.

Das Wirksamwerden des aktienrechtlichen Squeeze-out hängt noch von einem zustimmenden Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft sowie der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der Northern Data ab. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister werden alle Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Zahlung der festgelegten Barabfindung auf den Hauptaktionär übergehen.

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

Ende der Insiderinformation

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 34 87 52 25
E-Mail:info@northerndata.de
Internet:www.northerndata.de
ISIN:DE000A0SMU87
WKN:A0SMU8
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID:2397664
Ende der MitteilungEQS News-Service

2397664 10.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Northern Data

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen