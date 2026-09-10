EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.09.2026 / 11:44 CET/CEST

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Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Internet: www.alexanderwerk.com LEI Code: 391200H7N189TNDPOZ27

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