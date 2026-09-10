EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.09.2026 / 11:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alexanderwerk AG
Kippdorfstraße 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Internet:www.alexanderwerk.com
LEI Code:391200H7N189TNDPOZ27
Ende der MitteilungEQS News-Service

2397386 10.09.2026 CET/CEST

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