EQS-AFR: EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.09.2026 / 11:56 CET/CEST
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Hiermit gibt die EWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.ewe.com/de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.ewe.com/en/investor-relations/publications
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EWE Aktiengesellschaft
|Tirpitzstraße 39
|26122 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.ewe.de
|LEI Code:
|529900L64X6KZZW19R71
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2397400 10.09.2026 CET/CEST