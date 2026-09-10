EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.09.2026 / 15:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Pecher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Carl Zeiss Meditec AG
b) LEI
|529900GRL4MZ8NMOOK95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005313704
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|30,9000 EUR
|10.135,20 EUR
|30,8000 EUR
|10.102,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|30,8500 EUR
|20.237,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGRM
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|LEI Code:
|529900GRL4MZ8NMOOK95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106998 10.09.2026 CET/CEST
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