EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 15:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Pecher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI

529900GRL4MZ8NMOOK95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005313704

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
30,9000 EUR10.135,20 EUR
30,8000 EUR10.102,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
30,8500 EUR20.237,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGRM

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Internet:www.zeiss.de/meditec-ag/ir
LEI Code:529900GRL4MZ8NMOOK95
Ende der MitteilungEQS News-Service

106998 10.09.2026 CET/CEST

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