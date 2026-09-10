EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.09.2026 / 15:20 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Pecher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI

529900GRL4MZ8NMOOK95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005313704

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,9000 EUR 10.135,20 EUR 30,8000 EUR 10.102,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30,8500 EUR 20.237,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGRM

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir LEI Code: 529900GRL4MZ8NMOOK95

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