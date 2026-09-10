EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.09.2026 / 11:59 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Sara Nachname(n): Hennicken

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 44,545 EUR 3.340,88 EUR 44,550 EUR 31.496,85 EUR 44,550 EUR 7.128,00 EUR 44,550 EUR 22.096,80 EUR 44,550 EUR 6.682,50 EUR 44,550 EUR 29.492,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 44,5498 EUR 100.237,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

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