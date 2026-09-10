EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 11:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sara
Nachname(n):Hennicken

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
44,545 EUR3.340,88 EUR
44,550 EUR31.496,85 EUR
44,550 EUR7.128,00 EUR
44,550 EUR22.096,80 EUR
44,550 EUR6.682,50 EUR
44,550 EUR29.492,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
44,5498 EUR100.237,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet:www.fresenius.com
LEI Code:XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
Ende der MitteilungEQS News-Service

106988 10.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fresenius

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen