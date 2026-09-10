EQS-DD: Nagarro SE: Jack Clemons, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 22:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jack
Nachname(n):Clemons

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
78,00 EUR78.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
78,00 EUR78.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet:www.nagarro.com
LEI Code:9845008396BA67DA9B37
Ende der MitteilungEQS News-Service

106996 10.09.2026 CET/CEST

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