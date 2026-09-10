EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

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Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland



11.09.2026 / 00:05 CET/CEST

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BERLIN, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Travelzoo logo

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

AB 99 € P.P.—3 TAGE WANGEROOGE INKL. HALBPENSION Gute Lage am Hauptstrand der autofreien Insel. Wellnessbereich mit 3 Saunen und Schwimmbad. Panoramablick vom Restaurant auf das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Für uns Club-Mitglieder verhandelt: eine ostfriesische „Teetied" mit Kuchen am Nachmittag.

AB 1899 € P.P.—COSTA RICA MIT FLUG & MIETWAGEN, −1200 € 13-tägige Rundreise. Karibikstrände mit Korallenriffen, Nationalparks mit Lavafeldern und Wasserfällen. Inklusive Hängebrückentour durch die Baumkronen des Regenwalds von Monteverde – mit etwas Glück entdecken Sie Affen und Faultiere.

AB 509 € P.P.—KROATIENS RIVIERA: 6 TAGE MIT HP & FLUG 5-Sterne-Hotel direkt am Meer in Makarska mit Blick auf das Biokovo-Gebirge. 3 Außenpools, darunter einer mit Swim-up-Bar. Wir haben eine Ersparnis von rund 200 € ausgehandelt.

AB 139 € P.P.—AUSZEIT AM BODENSEE MIT GOURMETMENÜ 3 Tage im 4-Sterne-Hotel in einem ehemaligen Bauernhof. Idyllischer Garten mit Obst- und Kastanienbäumen. Das Restaurant wird im Guide Michelin und Gault&Millau empfohlen. Für uns Club-Mitglieder inklusive: ein 3-Gang-Dinner.

AB 209 € P.P.—PORTO: 4 TAGE IM 5*-HOTEL MIT FLUG Boutiquehotel mit nur 28 Zimmern in einer ehemaligen Seifenfabrik. Stilvolles Design mit Terrakotta und Rattan, dazu der Duft ätherischer Öle. Türkisches Bad und beheizter Außenpool. Zentrale Lage, nahe des Markts Mercado do Bolhão.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Wer sind wir? Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Travelzoo

Unter den Linden 40

10117 Berlin

Pressekontakt:

Natalia Cwierz – Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com

Cision

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