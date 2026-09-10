EQS-News: CubeDoc SE: Roll-out der CubeDoc-Gesundheitswürfel an weiteren Pflege- und Wohnheimstandorten in Deutschland

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CubeDoc SE: Roll-out der CubeDoc-Gesundheitswürfel an weiteren Pflege- und Wohnheimstandorten in Deutschland



10.09.2026 / 09:45 CET/CEST

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CubeDoc SE: Roll-out der CubeDoc-Gesundheitswürfel an weiteren Pflege- und Wohnheimstandorten in Deutschland

Köln, 10. September 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) berichtet über die weitere Inbetriebnahme von CubeDoc-Gesundheitswürfeln für den Ausbau einer flächendeckenden medizinischen Infrastruktur. Die CubeDoc-Gesundheitswürfel sind ab sofort in vier weiteren Seniorenpflege- und Wohnheimen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern im Einsatz. Dazu zählen die Seniorenresidenz Hanseanum in Krefeld, das Schwarzwaldwohnstift und Veronikaheim in Bühl, das Wohnstift in Lenting und das betreute Wohnen in Postbauer-Heng.

An den neuen Standorten der CubeDoc-Gesundheitswürfel profitieren insgesamt mehr als 530 Bewohner von der neuartigen digitalen medizinischen Infrastruktur. In telemedizinischen Sprechstunden in Kombination mit moderner Diagnostik können Beschwerden frühzeitig erkannt und unter ärztlicher Aufsicht beurteilt werden. Die Untersuchungen finden direkt vor Ort ohne vorherige Terminvergabe und Wartezeiten statt. Das Warten auf den nächsten wöchentlichen Besuch eines Arztes in der Einrichtung oder der zwischenzeitliche Transfer in ein Krankenhaus – außer in akuten Notfällen – gehören somit der Vergangenheit an. Künstliche Intelligenz unterstützt dabei die Datenverknüpfung und -auswertung, ohne den direkten Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten zu ersetzen. Auch die laufende Kontrolle und Beobachtung chronischer Erkrankungen ist auf diese Weise unkompliziert und kontinuierlich möglich.

Durch den Einsatz der CubeDoc-Gesundheitswürfel wird das medizinische Angebot in den betreffenden Einrichtungen entsprechend ausgebaut. Das Personal in den Einrichtungen kann sich zudem noch stärker auf die Kernbereiche Pflege und Betreuung der Bewohner fokussieren.

Mit der Inbetriebnahme der weiteren CubeDoc-Gesundheitswürfel beginnt die nächste Phase der Marktdurchdringung, nachdem der Betrieb im Park-Wohnstift Bad Kissingen seit Mai 2026 erfolgreich angelaufen ist. In den kommenden Wochen ist der Roll-out von weiteren CubeDoc-Gesundheitswürfeln in Seniorenwohnheimen und Pflegeeinrichtungen geplant. Zudem wird der Einsatz in Apotheken vorbereitet.

Hubertus Seidler, CEO von CubeDoc: „Mit der Inbetriebnahme der neuen CubeDoc-Gesundheitswürfel in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern setzen wir unseren Markteintritt in Deutschland als ein Pionier für digitale medizinische Infrastruktur fort. Unser Geschäftsmodell funktioniert und der Bedarf an einer medizinischen, ortsunabhängigen Versorgung ist hoch. Unser Ziel ist es, neben den Wohnstiften auch weitere Anwendungsbereiche zu erschließen. Parallel adressieren wir mit dem CubeDoc-Cockpit medizinische Einrichtungen, um sie bei der effizienten und digital vernetzten Versorgung von Patienten zu unterstützen.“

Presse und Investor Relations CubeDoc SE

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

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E-Mail: CubeDoc@edicto.de

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