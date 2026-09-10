EQS-News: HIVE-Tochter BUZZ HPC ernennt den KI- und HPC-Experten Mark Volk zum Senior Vice President und HIVE überschreitet die Marke von 1 Mio. USD beim Tagesumsatz

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HIVE-Tochter BUZZ HPC ernennt den KI- und HPC-Experten Mark Volk zum Senior Vice President und HIVE überschreitet die Marke von 1 Mio. USD beim Tagesumsatz



10.09.2026 / 15:00 CET/CEST

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HIVE-Tochter BUZZ HPC ernennt den KI- und HPC-Experten Mark Volk zum Senior Vice President, Revenue; HIVE überschreitet die Marke von 1 Million US-Dollar beim durchschnittlichen Tagesumsatz

Diese Pressemitteilung stellt eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zu seinem Kurzform-Rahmenprospekt vom 31. Oktober 2025 dar.

San Antonio, Texas -- (Newsfile Corp. – 10. September 2026) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. („BUZZ HPC“) die Ernennung von Mark Volk zum Senior Vice President, Revenue, bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in US-Dollar angegeben.

Die KI-Infrastruktur wächst rasant, und der Erfolg hängt zunehmend von drei entscheidenden Faktoren ab: Leistung, Rechenkapazität und kommerzielle Umsetzung.

HIVE hat Jahre damit verbracht, die ersten beiden Faktoren aufzubauen.

Mit der Ernennung von Mark Volk stärkt BUZZ die kommerziellen Beziehungen, die erforderlich sind, um den dritten Faktor auszubauen.

Herr Volk verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und in der Kommerzialisierung von Geschäftsbereichen in den Bereichen KI, High-Performance-Computing („HPC“), Cloud und Unternehmensinfrastruktur. Als Senior Vice President, Revenue wird er die globale Markteinführungsstrategie von BUZZ HPC in den Bereichen Unternehmen, Behörden, souveräne KI, Hyperscale sowie Forschung und Wissenschaft leiten.

Sein Auftrag ist klar: den Umsatzmotor aufzubauen und global zu skalieren.

Herr Volk wird die Kommerzialisierung der GPU-gestützten KI-Infrastruktur von BUZZ HPC leiten, darunter souveräne KI-Cloud, GPU-as-a-Service („GPUaaS“), Colocation und hybride KI-Lösungen sowie strategische Partnerschaften und den Ausbau der Vertriebskanäle.

Er berichtet an Craig Tavares, Präsident und Chief Operating Officer von BUZZ HPC.

Aufbau des Teams für die Skalierung

Herr Volk hat seine Karriere an der Schnittstelle zwischen Rechenleistung und Kommerzialisierung verbracht.

Bevor er zu BUZZ HPC kam, war er als CEO der CiphexAI Corporation tätig, wo er die Kommerzialisierung von KI-Technologien und -Infrastruktur leitete.

Zuvor war Herr Volk fünf Jahre lang bei Hewlett Packard Enterprise („HPE“) tätig, zunächst als Vice President of Federal für Kanada und später als General Manager of HPC & AI Commercial für Nord- und Südamerika. Unter seiner kaufmännischen Führung wuchs das HPC- und KI-Geschäft von HPE um rund 425 % auf einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und bediente Kunden aus den Bereichen Regierung, Unternehmen, Forschung und Wissenschaft in ganz Nord- und Südamerika.

Bei IBM hatte Herr Volk weltweit führende Positionen inne und verwaltete ein Portfolio von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Außerdem war er maßgeblich an der Einführung des ersten HPC-Cloud-SaaS-Angebots von IBM beteiligt und steigerte das Wachstum dieses Geschäftsbereichs in weniger als zwei Jahren um rund 200 %.

Vor seiner Tätigkeit bei IBM war er als Director of Worldwide HPC Sales and Marketing bei Platform Computing tätig, wo er dazu beitrug, den Umsatz des Unternehmens von rund 25 Millionen US-Dollar auf über 60 Millionen US-Dollar zu steigern, bevor es von IBM übernommen wurde.

Zu seiner beruflichen Laufbahn gehören zudem Führungspositionen bei Corel, N-able, Tomoye und Entrust in den Bereichen Software, SaaS, Cybersicherheit und Unternehmensinfrastruktur.

Herr Volk verfügt über einen MBA der Telfer School of Management der Universität Ottawa und hat einen Hintergrund in Betriebswirtschaftslehre und Informatik.

HIVE überschreitet 1 Million US-Dollar durchschnittlichen Tagesumsatz

HIVE freut sich zudem, ein Update zum weiteren Ausbau seiner globalen digitalen Infrastrukturplattform zu geben. Die nachstehenden Betriebsergebnisse basieren auf vorläufigen, ungeprüften Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Am 21. August 2026 überschritt das Unternehmen einen Tagesumsatz von 1 Million US-Dollar aus der kombinierten Erbringung von Hashrate-Diensten und GPU-Cloud-Diensten.

Seit dem 21. August 2026 hat HIVE durchschnittlich etwa 12 Bitcoin pro Tag produziert, was etwa 2 % der weltweiten Produktion im Bitcoin-Netzwerk entspricht, während der GPU-Cloud-Betrieb durchschnittliche Tagesumsätze von etwa 100.000 US-Dollar erwirtschaftet hat.

Basierend auf den aktuellen Bitcoin-Preisen, der Netzwerk-Schwierigkeit und den aktuellen Betriebsbedingungen haben diese Geschäftsbereiche zusammen durchschnittliche Tagesumsätze von über 1 Million US-Dollar erzielt.

So funktioniert das HIVE-Modell in der Praxis:

Erneuerbare Energie → digitale Infrastruktur → Rechenleistung → Umsatz. Das Unternehmen wandelt Elektronen in Rechenleistung um und exportiert diese anschließend.

Das Bitcoin-Mining bildet eine schnell liquiditätsschaffende Grundlage, während BUZZ HPC auf der Grundlage der Stromversorgung, der Rechenzentren und des technischen Know-hows des Unternehmens ein wiederkehrendes, vertraglich gebundenes KI-Infrastrukturgeschäft aufbaut.

Umnutzung der Infrastruktur für das KI-Zeitalter

HIVE optimiert sein globales Infrastrukturportfolio kontinuierlich im Hinblick auf die Chancen mit der höchsten Rendite.

Die schwedischen Bitcoin-Mining-Betriebe des Unternehmens, über die HIVE bereits berichtet hat, machten im August weniger als 5 % des weltweiten Tagesumsatzes des Unternehmens aus.

HIVE beabsichtigt, das Bitcoin-Mining an diesen Standorten einzustellen, während das Unternehmen die Umnutzung der bestehenden Infrastruktur für höherwertige HPC- und KI-Anwendungen prüft.

Das Ziel ist einfach: Jedes Megawatt optimal und bestmöglich zu nutzen.

Kommentar der Unternehmensleitung

Frank Holmes, Vorstandsvorsitzender von HIVE Digital Technologies, sagte:

„Großartige Unternehmen werden von großartigen Teams aufgebaut. Wir haben Jahre damit verbracht, erneuerbare Energie zu sichern, Rechenzentren zu errichten und das technische Know-how zu entwickeln, das für den Betrieb von Recheninfrastruktur im globalen Maßstab erforderlich ist. Jetzt stellen wir das Team zusammen, das diese Infrastruktur in langfristige KI-Umsätze umwandeln kann.

Mark kennt diesen Markt. Er hat bei HPE, IBM und Platform Computing Unternehmen aufgebaut – auf Milliarden-Dollar-Plattformen und in wachstumsstarken Umgebungen. Er versteht sich auf souveräne KI, Unternehmenskunden und weiß, wie man eine Technologie-Pipeline in Verträge umsetzt.

KI braucht Rechenleistung. Rechenleistung braucht Strom. Und Strom braucht Infrastruktur. HIVE hat Jahre damit verbracht, alle drei Bereiche aufzubauen. Jetzt stellen wir das Team zusammen, um das Ganze zu skalieren.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE Digital Technologies, sagte:

„Mark hat etwa neun Monate lang als Berater eng mit unserem Team zusammengearbeitet, daher wissen wir, wozu er fähig ist.

In dieser Zeit hat er uns dabei geholfen, unsere aktuelle Nachfragepipeline für die GPU-Cloud auf ein potenzielles Gesamtvertragsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar auszubauen. Seit Jahresbeginn haben wir GPU-Cloud-Verträge mit einem Gesamtvertragswert von über 600 Millionen US-Dollar1 abgeschlossen, darunter insbesondere Drei- und Fünfjahresverträge mit bonitätsstarken Vertragspartnern.

Wir bewegen uns weg vom Aufbau der Infrastruktur hin zur Skalierung einer globalen KI-Plattform. Das erfordert erfahrene Fachleute, die wissen, wie man Dinge umsetzt. Mark ist einer dieser Menschen.“

Craig Tavares, Präsident und Chief Operating Officer von BUZZ HPC, sagte:

„Ich kenne Mark seit über einem Jahrzehnt, und er versteht es, Umsatzmotoren rund um hochkomplexe Infrastrukturen aufzubauen.

Er hat im Milliarden-Dollar-Maßstab gearbeitet, Unternehmen von Grund auf aufgebaut und anspruchsvolle Rechenlösungen an Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen verkauft. Diese Kombination ist selten.

Wir bauen BUZZ auf Skalierbarkeit aus, und Marks Aufgabe ist es, dabei zu helfen, unsere Rechenleistung, GPUs und Infrastruktur in langfristige Vertragserlöse umzuwandeln. Wir wollen, dass er diesen Umsatzmotor jetzt aufbaut.“

Mark Volk, Senior Vice President, Revenue bei BUZZ HPC, sagte:

„Rechenleistung entwickelt sich zu einem der strategisch wichtigsten Infrastruktur-Assets weltweit.

BUZZ HPC befindet sich an der Schnittstelle zwischen erneuerbaren Energien, Rechenzentren, beschleunigtem Rechnen und souveräner KI. Das schafft eine außerordentlich leistungsstarke Plattform.

Meine Aufgabe ist es, den kommerziellen Motor dafür aufzubauen: Kunden zu gewinnen, Partnerschaften zu knüpfen und unsere Infrastruktur in groß angelegte, langfristige Verträge in den Bereichen Regierung, Unternehmen und Hyperscale-Märkte umzuwandeln.

Die Infrastruktur ist vorhanden. Die Nachfrage ist vorhanden. Jetzt skalieren wir.“

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, das Rechenzentren auf Basis erneuerbarer Energien errichtet und betreibt. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. bietet HIVE eine souveräne KI-Cloud-Infrastruktur sowie GPU-Computing-Dienstleistungen für Unternehmen an, die auf beschleunigtem Rechnen der nächsten Generation basieren. Die Dual-Engine-Strategie von HIVE kombiniert langlebige digitale Infrastrukturressourcen mit erneuerbaren Energien, um diversifizierte, langfristige Cashflows in den Bereichen KI-Infrastruktur und Digital Asset Mining zu generieren.

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Vorstandsvorsitzender



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Frank Holmes, Vorstandsvorsitzender

Aydin Kilic, Präsident und CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

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Über BUZZ High Performance Computing Inc.

BUZZ High Performance Computing Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd., ist Kanadas führender Anbieter von souveränen KI-Cloud-Lösungen und stellt GPU-Infrastruktur für Unternehmen, KI-Cloud-Dienste sowie Hochleistungsrechnerlösungen bereit. BUZZ entwirft, errichtet und betreibt fortschrittliche KI-Infrastruktur, die mit erneuerbarer Energie betrieben wird, und ermöglicht es Unternehmen, KI-Firmen, Regierungen, Forschungseinrichtungen und Innovatoren, fortschrittliche KI-Modelle in großem Maßstab zu trainieren, zu optimieren und einzusetzen. Durch die Kombination von speziell für diesen Zweck errichteten KI-Fabriken, beschleunigtem Rechnen der nächsten Generation, Hochleistungsnetzwerken und Unternehmens-Cloud-Technologien baut BUZZ die digitale Infrastruktur auf, die die nächste Generation der künstlichen Intelligenz antreibt.

Weitere Informationen finden Sie unterbuzzhpc.ai.

1Die oben genannten Zahlen zum Gesamtvertragswert stellen den Gesamtwert der unterzeichneten Kundenverträge und Absichtserklärungen für GPU-Cloud- und damit verbundene Dienstleistungen dar. Der Gesamtvertragswert ist keine nach US-GAAP anerkannte Kennzahl, stellt keine Garantie für zukünftige oder realisierte Umsätze dar, und die tatsächlichen Umsätze werden über die jeweilige Vertragslaufzeit erfasst und unterliegen weiterhin den unter „Zukunftsgerichtete Informationen“ unten beschriebenen Risiken.

Weder die TSX, die Nasdaq noch eine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht-GAAP- und ergänzende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf „durchschnittlichen Tagesumsatz“, „operative Marge“ und „Gesamtvertragswert“, bei denen es sich jeweils um ergänzende Finanzkennzahlen handelt, die keine nach US-GAAP anerkannten Kennzahlen sind, keine durch US-GAAP vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für gemäß US-GAAP erstellte Leistungskennzahlen herangezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die erwarteten Vorteile und Beiträge der Ernennung von Mark Volk zum Senior Vice President, Revenue bei BUZZ HPC; die Fähigkeit von BUZZ HPC, seine Markteinführungsstrategie umzusetzen und seine Pipeline für die GPU-Cloud-Nachfrage sowie den Gesamtvertragswert in ausgewiesene Umsatzerlöse umzuwandeln; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen durchschnittlichen Tagesumsatz und seine operativen Margen aufrechtzuerhalten oder zu steigern; die beabsichtigte Einstellung des Bitcoin-Minings in den schwedischen Anlagen des Unternehmens und die Umnutzung dieser Infrastruktur für höherwertige HPC- und KI-Anwendungen sowie den zeitlichen Rahmen hierfür; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal, einschließlich kürzlich ernannter Führungskräfte, zu gewinnen, zu binden und zu integrieren sowie die erwarteten Vorteile solcher Ernennungen zu realisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pipeline an GPU-Cloud-Nachfrage und den Gesamtwert der unterzeichneten Verträge zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt in ausgewiesene Umsatzerlöse umzuwandeln; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Kryptowährung zu verdienen; unsere Abhängigkeit von bedeutenden Kunden für unseren HPC-Betrieb; die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an Kryptowährung wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Kryptowährungspreise könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens haben; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen und KI-Infrastruktur in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; den spekulativen und wettbewerbsintensiven Charakter des Technologiesektors; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Stromdrosselungen oder regulatorischen Änderungen der Energievorschriften in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Bau, die Stilllegung, die Umnutzung oder der Betrieb von Anlagen könnten nicht wie derzeit geplant oder gar nicht erfolgen; die Umsätze könnten nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht steigen; eine weltweite Verschlechterung der Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Risiken für die Netzwerksicherheit; sowie weitere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens im Rahmen der beiwww.sec.gov/EDGAR undwww.sedarplus.ca eingereichten Unterlagen dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über seine Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, deren Zeitplan und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar; daher sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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