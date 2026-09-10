EQS-News: LM PAY S.A. veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für H1 2026: Umsatzausweitung und deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT)

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LM PAY S.A. veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für H1 2026: Umsatzausweitung und deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT)



10.09.2026 / 10:37 CET/CEST

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Warschau, 10.September 2026 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00013), ein schnell wachsender Fintech-Anbieter von Embedded-Finance-Lösungen, die speziell für den Gesundheits- und Versicherungssektor entwickelt wurden, hat jetzt Zahlen für das 1. Halbjahr vorgelegt.

Vorläufige Finanz- und Betriebsergebnisse für H1 2026

Im ersten Halbjahr 2026 (H1 2026) erzielte die LM PAY S.A. ein solides Umsatzwachstum sowie eine Steigerung der operativen Marge, begünstigt durch operative Skaleneffekte, eine Optimierung des Produktmixes und strikte Kostendisziplin:

Entwicklung des Nettoergebnisses: Der Jahresüberschuss stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 0,5 Mio. PLN (0,1 Mio. EUR), verglichen mit 60,6 Tsd. PLN (14,2 Tsd. EUR) im Vorjahreszeitraum H1 2025.

Operatives Ergebnis (EBIT): Das EBIT stieg um +98,0% YoY auf 7,8 Mio. PLN (1,8 Mio. EUR) (H1 2025: 4,0 Mio. PLN (0,9 Mio. EUR)).

Umsatzentwicklung: Die Umsatzerlöse erhöhten sich um +13,9% YoY auf 17,5 Mio. PLN (4,8 Mio. EUR) nach 15,4 Mio. PLN (3,6 Mio. EUR) im ersten Halbjahr 2025.

Kundenbasis: Die Zahl der betreuten Kunden wuchs um +6,5% YoY auf 24,4 Tsd. (H1 2025: 22,9 Tsd.).

Wiederkehrende Kunden: Der Anteil wiederkehrender Kunden lag bei stabilen 31,8% (H1 2025: 33,2%), was die hohe Kundenbindung und nachhaltige Inanspruchnahme der Finanzierungsprodukte unterstreicht.

Finanzkennzahlen im Überblick (H1 2026 vs. H1 2025)

Kennzahl H1 2026 H1 2025 Veränderung YoY Umsatzerlöse 17,5 Mio. PLN (4,8 Mio. EUR) 15,4 Mio. PLN (3,6 Mio. EUR) +13,9% EBIT 7,8 Mio. PLN (1,8 Mio. EUR) 4,0 Mio. PLN (0,9 Mio. EUR) +98,0% Jahresüberschuss 0,5 Mio. PLN (0,1 Mio. EUR) 60,6 Tsd. PLN (14,2 Tsd. EUR) +725,1% Betreute Kunden 24,4 Tsd. 22,9 Tsd. +6,5% Anteil Bestandskunden 31,8% 33,2% -1,4 Prozentpunkte

Makroökonomisches Umfeld und Markttreiber

Das Kerngeschäft von LM PAY profitiert weiterhin von strukturellen Wachstumstreibern im polnischen Markt:

Wachstum im privaten Gesundheitssektor: Die Ausgaben polnischer Haushalte für private Gesundheitsdienstleistungen (ohne rezeptfreie Arzneimittel) stiegen von 10,7 Mrd. PLN (2,5 Mrd. EUR) im Jahr 2021 auf geschätzte 25,6 Mrd. PLN (6,1 Mrd. EUR) im Jahr 2025 (CAGR +24,3% p.a.). Polnische Haushalte wenden durchschnittlich etwa 6% ihres Budgets für Gesundheit auf (EU-Durchschnitt: ~4%). Steigendes verfügbares Einkommen: Das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Polen stieg von 2.103 PLN (498 EUR) im Jahr 2021 auf 3.500 PLN (829 EUR) im Jahr 2025 (CAGR +13,6% p.a.). InsurTech-Marktpotenzial im Jahr 2025: Der polnische Kfz-Versicherungsmarkt (Haftpflicht + Kasko / OC+AC) erreichte im Jahr 2025 ein Volumen von 33,3 Mrd. PLN (7,9 Mrd. EUR), was einem Wachstum von +6,2% YoY entspricht. Die durchschnittlichen Jahresprämien stiegen auf 674 PLN (160 EUR) für Haftpflicht (OC) und 1.066 PLN (252 EUR) für Kasko (AC), was günstige Rahmenbedingungen für Teilzahlungslösungen am Point-of-Sale über Versicherungsmakler schafft.

Vorstandskommentar

"Das erste Halbjahr 2026 zeigt eine solide operative Entwicklung in unseren Kernbereichen", erklärt Jakub Czarzasty, CEO der LM PAY S.A. "Der Jahresüberschuss von 0,5 Mio. PLN (0,1 Mio. EUR) sowie das EBIT von 7,8 Mio. PLN (1,8 Mio. EUR) belegen die finanzielle Disziplin unserer Plattform.

Mit einem Netzwerk von über 13.000 Partnerkliniken und Maklern, einer stabilen Bestandskundenquote von 31,8% sowie der fortschreitenden Einbindung in den Versicherungssektor ist LM PAY gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Absatzfinanzierungen im polnischen Markt zu bedienen."

Unternehmensprofil

LM PAY ist ein schnell wachsender Fintech-Anbieter von Embedded-Finance-Lösungen, die speziell für den Gesundheits- und Versicherungssektor entwickelt wurden. Mit 15 Jahren Geschäftserfahrung in Polen hat das Unternehmen ein vertrauenswürdiges Netzwerk aus über 13.000 medizinischen Kliniken, Dienstleistern und Versicherungsmaklern aufgebaut und bietet Verbrauchern am Point-of-Sale sofortige Finanzierungen für medizinische, zahnmedizinische, ästhetische und versicherungsbezogene Leistungen an. An der Schnittstelle zwischen Zugang zu Dienstleistungen und Finanzierung hat sich LM PAY zum Ziel gesetzt, unverzichtbare Behandlungen durch verantwortungsvolle, transparente und nachhaltige Finanzierungslösungen erschwinglicher zu machen.

Kontakt für Investor Relations

Investor Relations & Finanzmedien in Polen: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Telefon +48 881 780 994 grzegorz.pieszak@lmpay.pl

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland: Meister Consulting GmbH Tobias Meister Telefon +49 (0) 2983 908121 Mobil +49 (0) 170 2939080 meister@meisterconsult.com

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Schätzungen des Vorstands der LM PAY S.A. beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.