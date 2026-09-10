EQS-News: Website Lundin Sudan Legal Case aktualisiert ihre FAQ-Seite

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Website Lundin Sudan Legal Case aktualisiert ihre FAQ-Seite



10.09.2026 / 08:10 CET/CEST

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Im Vorfeld des Urteils aktualisiert Media Impact die FAQ-Seite, um eine Standortbestimmung des Verfahrens vorzunehmen und die im Strafrecht zentrale Unterscheidung zwischen Vorwürfen, Anträgen der Staatsanwaltschaft und Feststellungen des Gerichts hervorzuheben.

GENF, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Media Impact hat die FAQ-Seite der Website Lundin Sudan Legal Case aktualisiert. Die Genfer Agentur für Medienarbeit hat diese Website im Rahmen eines Kommunikationsmandats im Auftrag der Verteidigung erstellt. Die Aktualisierung fasst den Stand des in Stockholm eröffneten Strafverfahrens zusammen, das Erdölexplorationsaktivitäten im Sudan zwischen 1997 und 2003 betrifft.

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Die neue Seite mit häufigen Fragen erinnert daran, wo das Verfahren vor dem Bezirksgericht Stockholm steht, und unterscheidet zwischen den erhobenen Vorwürfen, den Anträgen der Staatsanwaltschaft und den Tatsachen. Diese Informationen richten sich in erster Linie an alle, die den Fall verfolgen, und dienen ausschliesslich der sachlichen Information.

Die Verhandlungen wurden am 28. Mai 2026 abgeschlossen, das Urteil wird am 3. Dezember 2026 erwartet. Bis heute ist kein Urteil ergangen, und beide Beschuldigten bestreiten die ihnen zur Last gelegten Taten.

Vorwürfe und Anträge gehören zum gerichtlichen Verfahren; sie nehmen nicht vorweg, was das Gericht am Ende feststellen wird. Wer den Fall beurteilen will, muss sich an den Stand des Verfahrens halten, an die im Beweisrecht geltenden Regeln und an die Elemente, die dem Gericht tatsächlich vorgelegt wurden.

Die Seite ist unter folgender Adresse abrufbar:

https://www.lundinsudanlegalcase.com/legal-process/

Ergänzende Dokumente sind unter folgender Adresse abrufbar:

https://www.reportlundinsudan.com/faq

Die Aktualisierung beantwortet die am häufigsten wiederkehrenden Fragen:

den aktuellen Stand des Verfahrens;

die Unterscheidung zwischen Vorwürfen, Anträgen der Staatsanwaltschaft und Feststellungen des Gerichts;

die im Strafverfahren geltenden Beweisregeln;

den historischen und sicherheitsbezogenen Kontext des südlichen Sudan zwischen 1997 und 2003;

die Unterscheidung zwischen der Tätigkeit eines Unternehmens und der Ausübung hoheitlicher Gewalt durch einen Staat;

den Nutzen einer datierten und mit Quellen belegten Information, solange der Fall nicht beurteilt ist.

Die Website ersetzt die Gerichtsakten nicht und greift dem Ausgang des Verfahrens nicht vor. Solange der Fall hängig ist, will sie eine zugängliche und belegte Information bieten, die den Verlauf des Verfahrens getreu wiedergibt.

Über

Die Website Lundin Sudan Legal Case fasst die rechtlichen, verfahrensbezogenen und tatsächlichen Hintergründe des Falls Lundin sowie der Erdölexplorationsaktivitäten zusammen, die zwischen 1997 und 2003 im Sudan durchgeführt wurden. Media Impact, Genfer Agentur für Medienarbeit, hat sie im Rahmen eines Kommunikationsmandats im Auftrag der Verteidigung erstellt. Die Quellen werden durchgehend angegeben, sodass die Leserinnen und Leser sie einsehen können. Die Website ersetzt die Gerichtsakten nicht und greift dem Ausgang des Verfahrens nicht vor.

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