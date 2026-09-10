EQS-News: Yutong eröffnet sein erstes umfassendes Servicezentrum in Europa

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Yutong eröffnet sein erstes umfassendes Servicezentrum in Europa



10.09.2026 / 22:00 CET/CEST

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Die in Norwegen ansässige Einrichtung vereint Wartung, Inspektion und Ersatzteilversorgung, um Flotten batteriebetriebener Elektrobusse über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg zu unterstützen

STOKKE, Norwegen, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus hat am 8. September in Stokke, Norwegen, offiziell sein erstes Yutong-Servicezentrum (das „Zentrum") in Europa eröffnet, das Fahrzeugauslieferung, Kundendienst, Ersatzteilversorgung und professionelle Schulungen unter einem Dach vereint.

Yutong opens its first comprehensive service center in Europe

Im Zuge der fortschreitenden Umstellung Norwegens auf elektrischen öffentlichen Nahverkehr wird das Zentrum die Wartungskapazitäten, die Konformitätsprüfungen und die Reaktionsfähigkeit des lokalen Kundendienstes für rein elektrische Busse verbessern, um den Kunden eine direktere Serviceoption zu bieten und den Flottenbetrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg systematisch zu unterstützen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 38.941 Quadratmetern mit einer Gebäudefläche von 6.074 Quadratmetern – einschließlich eines 2.300 Quadratmeter großen Ersatzteillagers – vereint das Zentrum Markenpräsentation, Fahrzeugauslieferung, Kundendienst, Ersatzteilversorgung und Schulungseinrichtungen und bietet so eine umfassende Kundenbetreuung. Das Zentrum, dessen Kern Yutong bildet, bündelt vielschichtige Servicefunktionen und ergänzt bestehende lokale Partner sowie Servicekanäle, wodurch den Kunden direktere und flexiblere Möglichkeiten zur Problemlösung sowie weitere Serviceoptionen geboten werden.

„Das Servicezentrum ist als umfassende, zentralisierte Service-Drehscheibe konzipiert und verfügt über ein umfangreiches Ersatzteillager, Prüfeinrichtungen, professionelle Serviceplätze sowie spezielle Schulungsgeräte", erklärte Jack Li, CEO von Yutong für Mittel- und Nordeuropa. „Durch effiziente Betriebsabläufe möchten wir dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten unserer Kunden zu senken und die Betriebsverfügbarkeit der Busse zu maximieren. Durch die Stärkung von Partnerschaften und den Ausbau unserer Dienstleistungsabdeckung streben wir an, kosteneffiziente Dienstleistungen anzubieten und gemeinsamen Mehrwert zu schaffen, während wir gleichzeitig dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher, intelligenter und inklusiver zu gestalten."

Interior view of the service center

One--Service-Ökosystem: von der Ersatzteilversorgung bis hin zur integrierten Servicebetreuung über den gesamten Lebenszyklus der Flotte hinweg

Mit dem lokalen Servicezentrum und einem engagierten Team vor Ort bündelt Yutong Ersatzteilversorgung, Fehlerdiagnose, Wartung und professionelle Schulungen in einem einzigen Service-System, wodurch die Serviceeffizienz gesteigert wird und norwegischen Personenverkehrs- und Busunternehmen eine umfassende Flottenbetreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg geboten wird. Das Zentrum verfügt über einen großzügigen Empfangsbereich, einen Wartungs- und Reparaturbereich, ein Ersatzteillager, Räumlichkeiten für praktische Schulungen, einen Fahrzeugausstellungsbereich sowie eine Markenerlebniszone und bietet den Kunden vor Ort ein integriertes Servicepaket, das vom Fahrzeugverkauf und der Auslieferung bis hin zu Reparaturen im Kundendienst, der Ersatzteilversorgung und technischen Schulungen alles umfasst.

Das Zentrum verfügt über sieben standardisierte Wartungsplätze sowie spezielle Arbeitsplätze für Reparaturen am Antriebsstrang und an Großkomponenten, die mit Vier-Säulen-Hebebühnen, einem elektronischen Laser-Achsvermessungssystem, einem Bremsprüfstand und einer Hochleistungs-Reifenauswuchtmaschine ausgestattet sind. Es bietet Reparaturkapazitäten für Fahrwerke, Elektro- und Hochspannungssysteme, Antriebsstränge, Klimaanlagen und Innenausstattungen und kann zudem Fahrzeuge mit leichten Unfallschäden, Alkohol-Wegfahrsperren und Fahrtenschreiber bearbeiten.

Das nach EU-Normen errichtete Zentrum verfügt über eine spezielle Busprüfstraße für die in Norwegen vorgeschriebenen jährlichen PKK-Inspektionen, ausgestattet mit einer 31,5 Meter langen Grube, zwei 16-Tonnen-Grubenhebern sowie Geräten für Bremsen-, Beleuchtungs-, Seitenschlupf- und OBD-Prüfungen, die die Konformität von Fahrwerk, Bremsanlage, Sicherheitseinrichtungen, On-Board-Diagnose und Antriebsstrang abdecken. Durch die Durchführung von Inspektionen, Fehlerdiagnosen und Sicherheitsüberprüfungen vor Ort unterstützt das Zentrum seine Kunden dabei, Ausfallzeiten ihrer Flotte zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.

Darüber hinaus verfügt es über ein 2.300 Quadratmeter großes Ersatzteillager mit 4.500 Artikelnummern an Yutong-Originalersatzteilen für Batterie-, Motor- und elektronische Steuerungssysteme, Antriebsstränge, Fahrwerke, Lenksysteme, pneumatische und hydraulische Systeme, Innen- und Außenverkleidungen, Verschleißteile sowie Wartungsverbrauchsmaterialien.

Service center staff at work

Durch die Bevorratung vor Ort und die Nachschubversorgung über regionale Distributionszentren verkürzt das Zentrum die Beschaffungs- und Reparaturwartezeiten für Ersatzteile, verbessert die Betriebsverfügbarkeit der Fahrzeuge und minimiert Ausfallverluste im Fuhrpark. Für alle Ersatzteile gelten einheitliche Qualitäts- und Gewährleistungsstandards, die von einem lokalen Ingenieurteam unterstützt werden, das Ersatzteilversorgung, Diagnose- und Wartungsdienstleistungen bereitstellt.

Aufbau von lokalem Fachwissen: Service, Schulungen und langfristigeFlottenbetreuung

Das Zentrum umfasst zudem Schulungsräume für theoretische Schulungen sowie Bereiche für praktische Übungen, wobei der Unterricht von erfahrenen Ausbildern geleitet wird. Ausgestattet mit einer umfassenden Schulungsplattform für reine Elektrobusse sowie speziellen Schulungseinheiten für Klimaanlagen, EBS-Bremssysteme, Heizungen, Batterien, Motoren und elektronische Steuerungssysteme sowie für die Demontage der Hinterachse unterstützt das Zentrum Schulungen in den Bereichen Bauteilidentifizierung, Funktionsprinzipien, Simulation und Fehlerdiagnose. Die Schulungsausrüstung nutzt Kernbaugruppen und Komponenten aus echten Fahrzeugen, sodass die Wartungstechniker der Kunden das Gelernte direkt bei Reparaturen in der Praxis anwenden können.

Durch sein lokales Team, standardisierte Wartungs- und Inspektionsverfahren, den Ersatzteilbestand sowie die Schulungskapazitäten setzt Yutong sein globales Serviceversprechen „EnRoute+" weiterhin um. Als erstes umfassendes Servicezentrum von Yutong in Europa unterstreicht die Einrichtung einmal mehr das langfristige Engagement des Unternehmens, seine europäischen Kunden zu betreuen. Aufbauend auf dem Servicezentrum in Norwegen wird Yutong seinen lokal ausgerichteten Serviceansatz in Märkten wie den Niederlanden, Chile, Kasachstan und Saudi-Arabien weiter vorantreiben. Diese Bemühungen werden die lokalen Kapazitäten bei der Reparatur, Wartung und Inspektion von Elektrobussen stärken, die Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes verbessern, mehr hochwertige Arbeitsplätze vor Ort schaffen und die Elektrifizierung sowie den Übergang zu einem kohlenstoffarmen öffentlichen Nahverkehr unterstützen.

Weitere Informationen zum Yutong-Servicezentrum und zum globalen Serviceversprechen „EnRoute+" finden Sie unter https://en.yutong.com/.

Cision

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