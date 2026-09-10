EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.09.2026 / 16:00 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Dublin, Ireland, 9.9.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: FMR LLC
Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: United States of America (the)
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 8.9.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)
|Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
|Situation am
Tag der
Schwellenberührung
|
5,95 %
|
0,34 %
|
6,29 %
|
109 497 697
|Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)
|
6,29 %
|
0,25 %
|
6,55 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|6 514 372
|5,95 %
|Subsumme A
|6 514 372
|5,95 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
|
Prozentanteil der
Stimmrechte
|Stock Loan
|n/a
|n/a
|375 763
|0,34 %
|Subsumme B.1
|375 763
|0,34 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des
Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder
Cash Settlement
|Anzahl der
Stimmrechte
|Prozentanteil
der
Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert
durch Ziffer
|Direkt gehaltene
Stimmrechte in
Aktien (%)
|Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige
Instrumente (%)
|Total von beiden
(%)
|1
|FMR LLC
|2
|Fidelity
Management &
Research
Company LLC
|1
|3,58 %
|0,34 %
|3,92 %
|3
|FIAM Holdings
LLC
|1
|4
|Fidelity
Institutional
Asset
Management
Trust Company
|3
|0,20 %
|0,20 %
|5
|FIAM LLC
|3
|1,78 %
|1,78 %
|6
|FMTC Holdings
LLC
|1
|7
|Fidelity
Management
Trust Company
|6
|0,39 %
|0,39 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
4% threshold crossed downwards by Fidelity Management & Research Company LLC, a
controlled undertaking of FMR LLC
Dublin, Ireland am 9.9.2026
10.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2397448 10.09.2026 CET/CEST
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