Ermittlungen gegen Berliner SPD-Kandidat Krach: Staatsanwaltschaft schweigt

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt seit dem 3. September gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach. Das berichtete eine Sprecherin der Behörde auf dpa-Nachfrage. Details nannte sie nicht. "Aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich dazu heute keine weiteren Auskünfte erteilen", sagte die Staatsanwältin. Die Behörde hat bislang lediglich die Ermittlungen und Durchsuchungen bestätigt. Zum Grund der Ermittlungen und den konkreten Vorwürfen schweigt sie.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch Büroräume Krachs in Hannover, dessen Wohnung im Berliner Ortsteil Schöneberg und die SPD-Landesparteizentrale in Berlin-Wedding. Der Politiker geht davon aus, dass es sich um Korruptionsvorwürfe handelt und weist diese als haltlos zurück. "Ich habe niemals privat Geld angenommen. Und ich habe auch niemals als SPD-Vorsitzender hier in Berlin eine Spende angenommen", sagte der Politiker. "Ich habe nichts zu verbergen." Bei Interesse könnten Ermittler seine Konten einsehen./hho/DP/men