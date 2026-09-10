Ermittlungen gegen Berliner SPD-Kandidat Krach: Verdacht auf Vorteilsannahme

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach unter anderem wegen des Anfangsverdachts auf Vorteilsannahme in zwei Fällen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Abend. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" berichtet./xma/DP/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen