Ermittlungen gegen Berliner SPD-Kandidat Krach: Verdacht auf Vorteilsannahme
dpa-AFX · Uhr
HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach unter anderem wegen des Anfangsverdachts auf Vorteilsannahme in zwei Fällen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Abend. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" berichtet./xma/DP/men
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