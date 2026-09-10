EZB erwartet höhere Inflation, aber auch mehr Wachstum

Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - Mehr Inflation, aber auch mehr Wachstum: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Konjunkturprognosen heraufgesetzt. Die Inflationsrate in der Euro-Zone werde sowohl 2027 mit 2,5 Prozent als auch 2028 mit 2,1 Prozent höher ausfallen als bislang ‌angenommen, hieß es in den am Donnerstag veröffentlichten Projektionen der EZB-Volkswirte. Im Sommer waren sie noch von einem Plus von 2,3 beziehungsweise ⁠2,0 Prozent ⁠ausgegangen. Für das laufende Jahr wurde die Vorhersage bei 3,0 Prozent belassen.

"Der Konflikt im Nahen Osten erzeugt weiterhin Inflationsdruck, und die Inflation dürfte für einen längeren Zeitraum deutlich über unserem Zielwert bleiben", erklärte die EZB, nachdem sie zuvor ihren Leitzins zum zweiten Mal ‌in diesem Jahr heraufgesetzt hat - von 2,25 ‌auf 2,50 Prozent. Auf mittlere Sicht streben die Währungshüter einen Wert von zwei Prozent an. Auch die Kerninflationsrate - bei der die stark schwankenden Lebensmittel- ⁠und Energiepreise ausgeklammert werden - dürfte in den kommenden beiden Jahren deutlich über ‌dieser Marke verharren.

Die sogenannten Basisprojektionen für ⁠das Wirtschaftswachstum wurden ebenfalls leicht heraufgesetzt. In diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 (bisher: 0,8) Prozent steigen, während für 2027 nun 1,4 (bisher: 1,2) Prozent und für 2028 dann wie zuvor ‌schon angenommen 1,5 erwartet werden. "Darin ⁠spiegelt sich hauptsächlich wider, dass die ⁠Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft des Euroraums stärker ist als erwartet", erklärte die EZB.

Die Wirtschaft der Euro-Zone hatte im Frühjahr trotz der Belastungen durch höhere Energiepreise infolge des Iran-Krieges mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,6 Prozent überraschend kräftig zugelegt. Damit schlug sie sogar ein höheres Wachstumstempo an als die US-Wirtschaft, die es nur auf ein Plus beim BIP von 0,4 Prozent brachte.

(Bericht von Rene Wagner ⁠und Reinhard Becker. Redigiert von Kirsti Knolle Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)