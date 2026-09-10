EZB hebt Leitzins erneut an - "Inflationsdruck durch Iran-Krieg"

Berlin, 10. Sep (Reuters) - Steigende ⁠Inflationsrisiken durch den Iran-Krieg zwingen die Europäische Zentralbank (EZB) zur zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr. Der Einlagensatz wird von 2,25 auf 2,50 Prozent heraufgesetzt, wie der EZB-Rat am Donnerstag auf einer auswärtigen Sitzung in Berlin einmütig beschloss. Über ihn steuert die EZB maßgeblich ihre Geldpolitik, auch die Tages- und Festgeldzinsen für Sparer orientieren sich daran. Höher lag das Zinsniveau zuletzt im Februar 2025 mit damals 2,75 Prozent. "Der Konflikt im Nahen Osten erzeugt weiterhin Inflationsdruck", begründete EZB-Präsidentin Christine ‌Lagarde die straffere Geldpolitik. Die Zentralbank sei entschlossen, die Teuerungsrate wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Dazu werde man sich die Konjunkturdaten genau ansehen und dann von Sitzung zu Sitzung über den geldpolitischen Kurs entscheiden.

Die Währungshüter hatten die Zinsen im Juni erstmals seit ⁠rund drei Jahren angehoben ⁠und damit auf die vom Iran-Konflikt angetriebene Teuerung im Euroraum reagiert. Nun strafften sie den geldpolitischen Kurs weiter, da die Inflationsrate aktuell mit 3,3 Prozent deutlich über das Ziel von zwei Prozent hinausgeschossen ist. Dieses wird nach neuen Projektionen der EZB-Ökonomen auch 2028 noch nicht ganz erreicht: Dann werde die Teuerungsrate wohl im Schnitt bei 2,1 Prozent und damit knapp darüber liegen; nach drei Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent 2027.

"Die Leitzinsen müssen steigen, weil sich die Inflation als hartnäckiger erweist als erwartet", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Viele Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ‌nochmals nachlegen. "Die heutige Zinserhöhung war überfällig", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Aber sie wird wohl nicht ausreichen, ‌die gestiegenen Inflationsrisiken einzudämmen." An den Terminmärkten stellt man sich auf eine weitere Zinserhöhung bereits im Dezember ein.

"KOMMT FÜR DEUTSCHLAND UNGELEGEN"

Der EZB spielt in die Karten, dass sich die Konjunktur in der Währungsunion besser schlägt als erwartet. Die Projektionen für das Wirtschaftswachstum wurden von den EZB-Ökonomen heraufgesetzt. In diesem Jahr sehen sie das ⁠Bruttoinlandsprodukt nun um 0,9 (bisher: 0,8) Prozent steigen, während für 2027 nun 1,4 (bisher: 1,2) Prozent und für 2028 wie schon zuvor angenommen 1,5 Prozent erwartet werden. "Wir ‌sind von der Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft überrascht", betonte Lagarde.

Zinsanhebungen verteuern allerdings Kredite ⁠für Verbraucher und Unternehmen und können damit die Konjunktur schwächen. "Höhere Zinsen könnten die Finanzierung notwendiger Investitionen verteuern", sagte der Chefanalyst der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. "Das würde insbesondere mittelständische Unternehmen treffen, die in neue Maschinen, Digitalisierung, KI-Nutzung, Energieeffizienz und grundlegend in die Transformation ihrer Geschäftsmodelle investieren wollen." Die EZB könne Inflationstendenzen bekämpfen, für eine Überwindung der Wachstumsschwäche müsse aber die Bundesregierung sorgen.

Vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ‌kommt Kritik am Zinskurs der EZB. "Die Zinserhöhung ist ein schwerwiegender Fehler", sagte DGB-Vorstandsmitglied ⁠Stefan Körzell. In Deutschland zeichne sich derzeit eine wirtschaftliche Erholung ⁠ab, die dadurch unnötig ausgebremst werde. "Angesichts einer Konjunktur, die trotz einiger Lichtblicke noch recht schwach ist, kommt die Zinserhöhung für Deutschland ungelegen", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. Die EZB habe aber den Auftrag, Geldpolitik für den gesamten Euro-Raum zu machen.

BANGER BLICK AUF DEN ÖLPREIS

Der Ölpreis war Mitte dieser Woche wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar je Barrel gesprungen. Das im April markierte Jahreshoch für Brent-Öl lag bei 126 Dollar. "Insbesondere die Gaspreise könnten steigen, wenn es zu weiteren Versorgungsengpässen kommt oder ein ungewöhnlich kalter Winter mit niedrigen Lagerbeständen zusammenfällt", warnte Lagarde.

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran schürt an den Börsen die Sorge vor Lieferausfällen. Die EZB will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge im Euroraum nachhaltig verändert: Denn die hohen Energiekosten für Konsumenten und Firmen bergen die Gefahr, dass eine Lohn-Preis-Spirale in ⁠Gang kommt und sich die starke Teuerung so verfestigt. "Zweitrundeneffekte durch die Inflation gibt es im Euroraum bisher kaum – trotzdem bleibt die Teuerung vorerst erhöht", sagte Analyst Christoph Klutt von der DZ Bank.

(Bericht von Reinhard Becker, Christian Krämer und Rene Wagner, redigiert von Kirsti KnolleBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)