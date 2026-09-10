Faltbares iPhone Duo: Bislang teuerstes Apple-Smartphone

Frankfurt/San Francisco, 09. ⁠Sep (Reuters) - Apple steigt in den lukrativen Markt für faltbare Smartphones ein. Der neue Konzernchef John Ternus stellte am Mittwoch das "iPhone Duo" vor. "Es bietet das größte Display, das es je bei einem iPhone gab, und passt dennoch problemlos in die Hosentasche." Es könne ab dem 16. Oktober zu Preisen ab 1999 Dollar vorbestellt werden.

Zusammengeklappt hat das Gerät die Größe eines Reisepasses. Aufgefaltet erreicht ‌der Bildschirm nahezu die Größe eines iPad Mini und ist in diesem Zustand den Angaben zufolge das dünnste iPhone des Konzerns. Angetrieben wird das Smartphone von der neuesten Prozessorgeneration, die auch in den ebenfalls präsentierten Modellen iPhone ⁠18 Pro und ⁠iPhone 18 Pro Max zum Einsatz kommt. Die beiden letzteren erhalten zudem verbesserte Kameras und leistungsstärkere Batterien als die Vorgänger. Die neuen Generationen der Apple Watch und der Kopfhörer AirPods werden ebenfalls mit moderner Technik und zusätzlichen Funktionen aufgewertet.

KLEIN, ABER FEIN - UND WACHSTUMSSTARK

Der Markt für Falt-Handys ist bislang zwar klein, aber wachstumsstark. Zahlreiche Hersteller drängen in diese Nische, weil sie sich dank vergleichsweise hoher Verkaufspreise eine Verbesserung ihrer Gewinnmargen erhoffen. Diese sind durch den rasanten Anstieg der ‌Preise für Komponenten wie Speicherchips unter Druck geraten.

Bislang dominiert Samsung mit Modellen ‌wie dem Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8 den Markt. Am Montag hatten die chinesischen Anbieter Huawei und Xiaomi neue Geräte aus dieser Kategorie vorgestellt. Experten zufolge könnte das iPhone Duo bis Ende 2027 etwa 40 Prozent dieses lukrativen Marktes erobern.

Der vergleichsweise ⁠späte Einstieg sei für Apple von Vorteil, erläuterte Analyst Anshel Sag vom Research-Haus Moor Insights & Strategy. "Sie konnten beobachten, was bei ‌ihren Mitbewerbern funktioniert hat und was nicht." Als technische Herausforderungen ⁠gelten die Scharniere, die sich auch nach jahrelangem Gebrauch stabil anfühlen sollen. Darüber hinaus sollte auf dem Bildschirm keine Falte sichtbar sein. Das iPhone Duo ist gemäß der Schutzklasse IP68 staub- und wasserdicht.

Der hohe Preis werde einem Verkaufserfolg des iPhone Duo kaum im Wege stehen, betonte Analystin Nabila Popal vom Research-Haus IDC. "Apple ‌versteht es hervorragend, eine Aura der Exklusivität, des Luxus und ⁠der Verknappung zu schaffen." Für Apple ist die Smartphone-Sparte ⁠der wichtigste Geschäftszweig. Sie steuert etwa die Hälfte des Konzernumsatzes bei.

ZAHLREICHE KI-FUNKTIONEN - ABER NICHT FÜR ALLE

Ein weiterer Schwerpunkt der Produktpräsentation lag auf zahlreichen neuen KI-Funktionen. "Apple nutzt seine größte Stärke, die schiere Größe seiner Hardware-Basis, um KI zu einem festen Bestandteil des alltäglichen Nutzererlebnisses zu machen", sagte Analyst Paolo Pescatore vom Research-Haus PP Foresight. Neben der überarbeiteten Version der digitalen Assistentin Siri präsentierte der Konzern spezielle Funktionen für Apple Watch und AirPods. So können die Kopfhörer Fremdsprachen in Echtzeit übersetzen. Die smarte Uhr liefert eine Analyse der gemessenen Körperfunktionen und kann auf mögliche Gesundheitsprobleme hinweisen.

Nutzer in China und der Europäischen Union (EU) müssen auf diese Funktionen jedoch vorerst verzichten. Die Regierung in Peking hat ⁠die Apple-KI bisher nicht für die Volksrepublik freigegeben. In der EU verhindern regulatorische Hürden die Einführung.

(Bericht von Hakan Ersen und Stephen NellisRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)