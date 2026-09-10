Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.09.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdobeBericht 3. Quartal 2026
Albis LeasingBericht 2. Quartal 2026
AvioBericht 2. Quartal 2026
BVZ NBericht 2. Quartal 2026
CopartBericht Geschäftsjahr 2026
DESCARTES SYSTEMSBericht 2. Quartal 2027
Frequency ElectronicsBericht 1. Quartal 2027
Hoffmann Green Cement TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
IBEX LTDBericht Geschäftsjahr 2026
LIGHTPATH TECHNOLOGIESBericht Geschäftsjahr 2026
Macy'sBericht 2. Quartal 2026
OracleBericht 1. Quartal 2027
RHBericht 2. Quartal 2026
Sekisui HouseBericht 2. Quartal 2026
Sun Hung Kai PropertiesBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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