Hohe Energiepreise lasten auf Börsen - EZB im Blick

Frankfurt, 10. Sep (Reuters) - ⁠Die Furcht vor weiter steigenden Energiepreisen und einer anziehenden Inflation hat die Stimmung der europäischen Anleger am Donnerstag belastet. Unmittelbar vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten sie sich mit größeren Verkäufen jedoch zurück. Dax und EuroStoxx50 verloren bis zum Mittag jeweils 0,1 Prozent auf 25.540 beziehungsweise 6304 Punkte.

Eine Anhebung des Leitzinses der EZB um einen viertel Prozentpunkt auf ‌2,5 Prozent gilt als ausgemacht. Daher blickten Anleger gespannt auf den Ausblick, sagte Susannah Streeter, Chef-Anlagestrategin des Vermögensberaters Wealth Club. Entscheidend sei, ob die EZB eine abwartende Haltung einnehme oder eine weitere Straffung der Geldpolitik ⁠signalisiere.

Anlagestratege Neil Wilson ⁠vom Brokerhaus Saxo Markets rechnet mit einem vorläufigen Ende des Zinserhöhungszyklus. Zum einen seien bislang kaum Zweitrundeneffekte zu beobachten. Zum anderen seien die Finanzierungskosten durch die anziehenden Anleiherenditen bereits gestiegen. Er halte daher die Wiederaufnahme von Bond-Käufen durch die EZB für möglich, um hoch verschuldeten Staaten wie Frankreich unter die Arme zu greifen.

ANLEIHERENDITEN UND ENERGIEPREISE ZIEHEN ERNEUT AN

Die Renditen der zehnjährigen französischen Papiere markierten mit 4,344 Prozent den höchsten Stand seit Ausbruch der Finanzkrise ‌im Oktober 2008. Die vergleichbaren Titel aus den USA rentierten mit 4,861 ‌Prozent so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie reagierten unter anderem auf die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, jedem erwachsenen Bürger der USA eine "Trump-Dividende" von 5000 Dollar zu zahlen, falls die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November die Kontrolle ⁠über den Kongress behalten. Experten zufolge könnte das die Inflation zusätzlich anheizen.

Dabei ist der Teuerungsdruck bereits hoch: Der ‌Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stieg wegen ⁠der wieder aufgeflammten Kämpfe in der Straße von Hormus um bis zu 1,2 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 102,45 Dollar je Barrel (159 Liter). "Dies macht die Einschätzung des Marktes deutlich: Dieser Konflikt wird länger andauern, als noch vor einem Monat erwartet wurde, geschweige denn zu Beginn des Sommers", sagte Analyst David ‌Evans vom Brokerhaus PVM Oil Associates.

Europäisches Erdgas war mit 80,71 ⁠Euro je Megawattstunde so teuer wie zuletzt vor ⁠rund dreieinhalb Jahren. Neben dem Nahost-Konflikt trieben die Angriffe der Ukraine auf russische Erdgas-Anlagen die Preise. Darüber hinaus sind die heimischen Speicher aktuell nur zu etwa 67 Prozent gefüllt. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Quote zu diesem Zeitpunkt bei 84 Prozent. Die Bundesregierung hat wiederholt betont, die Gasversorgung im Winter sei gesichert.

ABFOODS UND BEIERSDORF UNTER DRUCK

Bei den Aktienwerten rückte ABFoods ins Rampenlicht. Die Modehandelstochter Primark musste im ablaufenden Quartal ersten Berechnungen zufolge einen Umsatzrückgang von drei Prozent hinnehmen. Die Papiere des Mutterkonzerns und Lebensmittel-Herstellers ABFoods brachen daraufhin um mehr als elf Prozent ein. Das war der größte Kurssturz seit acht Monaten.

Im Dax büßten Beiersdorf rund ein Prozent ⁠ein. Einem Medienbericht zufolge hat ein russisches Gericht die Vermögenswerte der dortigen Tochter des deutschen "Nivea"-Herstellers eingefroren.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)