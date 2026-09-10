HSBC-Finanzchefin Kaur geht

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC muss sich um die Nachfolge für ihre Finanzchefin Pam Kaur kümmern. Die Managerin wolle ihren Posten 2027 verlassen und sich auf der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl für den Verwaltungsrat aufstellen, teilte das Institut am Donnerstag in London mit. Unterdessen sucht der Verwaltungsrat nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an, die HSBC-Aktie verlor nach den Neuigkeiten am späten Vormittag rund zwei Prozent an Wert.

Der Mitteilung zufolge wird Kaur spätestens zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im kommenden Jahr abtreten. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben. Danach werde sie Bankchef Elhedery als Beraterin unterstützen und eine reibungslose Übergabe an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin ermöglichen. Bei der Kandidatensuche will sich der HSBC-Verwaltungsrat im Konzern ebenso umschauen wie außerhalb./stw/men

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