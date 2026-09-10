Huthis rücken am Roten Meer auf "Tor der Tränen" vor - Ölroute im Fokus

Aden/Dubai, 10. ⁠Sep (Reuters) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz ist im Jemen an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab auf dem Vormarsch. Am Donnerstag eroberte die radikal-islamische ‌Gruppe die historische Hafenstadt Mokka, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr. Die Kämpfer griffen den ⁠Insidern zufolge ⁠zudem die vorgelagerten Hanisch-Inseln im Roten Meer an, während die Regierungstruppen und ihre Verbündeten sich nach Süden in die Stadt Dhubab zurückzogen. Deren Kontrolle gilt zusammen mit der nahegelegenen Insel Perim ‌als Schlüssel für die Vorherrschaft ‌über den Bab al-Mandab.

Eine Blockade würde für Golfstaaten wie Saudi-Arabien einen zentralen Handelsweg kappen, nachdem der Iran ⁠die Straße von Hormus als primäre Seeroute zwischen Asien ‌und Europa faktisch bereits ⁠geschlossen hat. Die wegen der gefährlichen Navigationsbedingungen auch als "Tor der Tränen" bekannte Schifffahrtsroute hat im Zuge des Kriegs der USA gegen den ‌Iran zusätzlich enorm an ⁠Bedeutung gewonnen. Sie zählt ⁠zu den weltweit wichtigsten Strecken für den Transport von Rohöl und Kraftstoffen aus der Golfregion über den Suezkanal ins Mittelmeer sowie in umgekehrter Richtung für Handelsgüter mit Ziel Asien, darunter russisches Öl.

(Bericht von Mohammed Ghobari and Nayera Abdallah, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Philipp Krach.Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)