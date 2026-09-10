IG Metall will Angriff auf 35-Stunden-Woche abwehren

Frankfurt/Berlin, 10. Sep (Reuters) - ⁠Die IG Metall lehnt vor der anstehenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie die von einigen Unternehmen geforderte Abkehr von der 35-Stunden-Woche strikt ab. Sollte eine solche Forderung von den regionalen Arbeitgeberverbänden erhoben werden, wolle die Gewerkschaft dies entschieden zurückweisen, sagte Gewerkschaftschefin Christiane Benner in einem Pressegespräch am Mittwoch. Vorstöße wie bei Mercedes-Benz oder Stihl, für das gleiche Geld länger zu ‌arbeiten, sorgten für Empörung unter den Beschäftigten. Benner warnte davor, dieses vor drei Jahrzehnten erkämpfte "Megasymbol" der Gewerkschaft anzutasten. "Wer die Abschaffung fordert, der erntet einen Proteststurm."

Die anstehende Tarifverhandlung, für die die Gewerkschaft am 23. September eine Forderung beschließen ⁠will, dürfte schwierig ⁠werden. Denn in manchen Bereichen, vor allem in der Autoindustrie, herrscht Krise mit massivem Stellenabbau. In Teilbranchen wie der Luft- und Raumfahrt, Rüstung oder Medizintechnik gibt es nach Einschätzung der IG Metall hingegen einen wahren Boom. "Wir brauchen für die differenzierte Lage womöglich differenzierte Lösungen für Krisen- wie auch Boom-Unternehmen", sagte Tarifvorständin Nadine Boguslawski.

Eine Befragung von Betriebsräten in rund 2400 Unternehmen ergab, dass etwas mehr als die Hälfte die Lage in ihren Unternehmen für gut oder sehr gut ‌hält. Benner sieht das als Beleg, dass ein zartes Pflänzchen der Erholung ‌wächst. Bei einer Umfrage unter Beschäftigten sprach sich fast die Hälfte für eine "moderate" Lohnerhöhung aus. Rund ein Drittel favorisierte eine starke Erhöhung. Wieviel Prozent mehr die größte deutsche Gewerkschaft fordern wird, soll in den kommenden Wochen in den Tarifbezirken beraten werden.

"Aus unserer Sicht ⁠ist Reallohnsicherung für Kaufkraft und Konjunktur geboten", sagte Benner mit Verweis auf getiegene Lebensmittelpreise und künftige Belastungen aus Reformen ‌der Sozialversicherungen. Die Stimmung in den Betrieben sei aufgeheizt, da ⁠die Beschäftigten in den vergangenen Jahren mit Verzicht in Milliardenhöhe zur Jobsicherung beigetragen hätten. Jetzt heiße es aber wegen der verschärften Krise durch Konkurrenz in China und US-Zölle, das reiche nicht und die nächsten Sparrunden stünden an. Der aktuellen Strukturkrise mit niedrigeren Arbeitskosten zu begegnen, ist aus Sicht von Benner keine Lösung. ‌Denn diese machten nur knapp 17 Prozent der Kosten aus, ⁠in der Autoindustrie sogar nur elf Prozent.

Nicht nur die ⁠Autoindustrie, sondern die Metall- und Elektroindustrie insgesamt steckt nach Aussagen ihres Verbandes Gesamtmetall seit dem Frühjahr 2023 in einer Rezession. Das sei mittlerweile der längste Abschwung der Nachkriegsgeschichte. Die Beschäftigtenzahl erreichte im Juni mit 3,72 Millionen den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren.

Beschäftigungssicherung ist auch aus Sicht der IG Metall in der Tarifrunde ein Thema. "Wir haben einen Aderlass an Industriearbeitsplätzen, der uns natürlich zutiefst besorgt und wo wir an vielen Stellen versuchen, auch gegenzusteuern", sagte Benner. Es gebe bereits einen breiten Instrumentenkasten mit möglichen Abweichungen nach unten, um Arbeitsplätze zu sichern, erklärte Boguslawski. "Aber wir wollen schauen, ob die noch passgenau sind oder ob wir weiterdenken müssen."

Nach dem Zeitplan sollen die ⁠Tarifverhandlungen in den regionalen Bezirken am 7. Oktober beginnen. Bis Ende Oktober ist eine zweite Verhandlungsrunde geplant. Dann endet die Friedenspflicht, damit sind Warnstreiks ab November möglich.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Rachel More. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)