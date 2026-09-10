Insider: Volkswagen beziffert Kosten für Stellenabbau auf 16 Mrd Euro

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠10. Sep (Reuters) - Volkswagen beziffert einem Insider zufolge die Kosten für die mögliche Schließung von vier Werken in ‌Deutschland und den Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen weltweit auf insgesamt 16 ⁠Milliarden ⁠Euro. Für das Auslaufen der Produktion in Emden und Zwickau seien jeweils Ausgaben von einer Milliarde Euro eingeplant, sagte eine mit ‌dem Vorgang vertraute Person ‌am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Werke in Neckarsulm und ⁠Hannover seien jeweils zwei Milliarden Euro ‌vorgesehen. Dazu kämen ⁠weitere zehn Milliarden Euro für den Abbau von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen weltweit.

Zuvor hatte der "Spiegel" ‌unter Berufung ⁠auf den Beschluss des ⁠Aufsichtsrats aus vergangener Woche und weitere interne Dokumente über Kosten von insgesamt 16 Milliarden Euro berichtet. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu vertraulichen Unterlagen ab.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf ⁠Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

VW-Tochter erzielt Milliardenerlös
Porsche verkauft Bugatti und Rimacgestern, 17:01 Uhr · dpa-AFX
Porsche verkauft Bugatti und Rimac
Verteidigungsindustrie
VW-Werk wird zum Rüstungsstandort umgebaut07. Sept. · Reuters
VW-Werk wird zum Rüstungsstandort umgebaut
Kriselnder Autobauer
Experte zu bedrohten VW-Werken: "Wettrennen ums Überleben"06. Sept. · dpa-AFX
Experte zu bedrohten VW-Werken: "Wettrennen ums Überleben"
Aktie mehr als vier Prozent im Minus
US-Regierung kritisiert Ford wegen China-Partnerschaftengestern, 05:15 Uhr · Reuters
US-Regierung kritisiert Ford wegen China-Partnerschaften
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen