Insider: Volkswagen beziffert Kosten für Stellenabbau auf 16 Mrd Euro

Berlin, ⁠10. Sep (Reuters) - Volkswagen beziffert einem Insider zufolge die Kosten für die mögliche Schließung von vier Werken in ‌Deutschland und den Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen weltweit auf insgesamt 16 ⁠Milliarden ⁠Euro. Für das Auslaufen der Produktion in Emden und Zwickau seien jeweils Ausgaben von einer Milliarde Euro eingeplant, sagte eine mit ‌dem Vorgang vertraute Person ‌am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Werke in Neckarsulm und ⁠Hannover seien jeweils zwei Milliarden Euro ‌vorgesehen. Dazu kämen ⁠weitere zehn Milliarden Euro für den Abbau von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen weltweit.

Zuvor hatte der "Spiegel" ‌unter Berufung ⁠auf den Beschluss des ⁠Aufsichtsrats aus vergangener Woche und weitere interne Dokumente über Kosten von insgesamt 16 Milliarden Euro berichtet. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu vertraulichen Unterlagen ab.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf ⁠Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)