IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI stellt das unbemannte Luftfahrtsystem (UAS) Wildfire für militärische, zivile und kommerzielle Einsätze vor

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI stellt das unbemannte Luftfahrtsystem (UAS) Wildfire für militärische, zivile und kommerzielle Einsätze vor

Neues unbemanntes Luftfahrzeug vereint außergewöhnliche Ausdauer und Reichweite mit unübertroffener Nutzlast und Wirtschaftlichkeit bei großem Einsatzumfang

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / Der weltweit führende Anbieter unbemannter Luftfahrtsysteme, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), freut sich, sein bahnbrechendes UAS Wildfire vorzustellen - ein von Grund auf neu entwickeltes Flugzeug, das darauf ausgelegt ist, zukünftige Investitionen in große unbemannte Luftfahrzeuge zu maximieren und dabei die Erkenntnisse aus jahrzehntelangen, groß angelegten UAS-Einsätzen weltweit einbezieht.

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Wildfire baut auf mehr als 30 Jahren Erfahrung bei der Auslieferung von über 1.600 bahnbrechenden unbemannten Luftfahrzeugen auf, darunter die Modelle MQ-1B Predator®, MQ-9A Reaper®, MQ-9B SkyGuardian®, MQ-20 Avenger® und das FQ-42A Collaborative Combat Aircraft. Die Luftfahrzeuge von GA-ASI haben zusammengenommen fast 10 Millionen Flugstunden absolviert, größtenteils im Kampfeinsatz, und viele der Technologien und Konzepte eingeführt, die heute weltweit von anderen nachgeahmt werden.

Dies ist genau das richtige Design für anspruchsvolle Einsätze und kostenbewusste Kunden, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Unser maßgeschneidertes, auf die Inkaufnahme von Verlusten ausgelegtes Flugzeug Wildfire vereint die hohe Leistungsfähigkeit, für die unsere Luftfahrzeuge bekannt sind, mit enormer Flexibilität und großer Skalierbarkeit. So etwas gab es bisher noch nie.

Wildfire ist ein neuartiges unbemanntes Luftfahrzeug, das die besten Eigenschaften der bewährten UAS von GA-ASI mit kostengünstigeren Komponenten, maßgeschneiderten Fähigkeiten und einer neu konzipierten Modularität vereint. Für Kunden aus dem Verteidigungsbereich bedeutet dies, dass Wildfire schnell in großer Stückzahl eingesetzt werden kann, Risiken in kinetischen Kampfeinsätzen eingeht und erhebliche Masse in den Kampf einbringt - und zwar auf eine Weise, die mit anderen Systemen unerschwinglich gewesen wäre. Außerhalb von Kampfeinsätzen bieten die erhöhte Nutzlastkapazität und die stärkeren Aufhängepunkte von Wildfire neue Möglichkeiten für den Transport schwerer Fracht und andere kommerzielle Aktivitäten.

Wir haben die Obergrenze dessen definiert, was unbemannte Luftfahrzeuge in mittlerer Höhe und mit langer Ausdauer leisten können, sagte Alexander. Unsere MQ-9B zeigt, dass sie fast alles kann: U-Boote aufspüren, Drohnen abwehren, Luftfrühwarnung leisten und viele andere Missionen erfüllen - und daran wird sich nichts ändern. Aber Wildfire ist anders. Es konzentriert sich auf Kernaufgaben in den Bereichen ISR, Angriff und ähnliche Aufgaben. Es handelt sich um ein in großer Stückzahl produziertes, kostengünstiges Flugzeug, das einige wenige Aufgaben wirklich gut erfüllt.

Wildfire wird von Anfang an hochgradig autonom sein und für den gemeinsamen Einsatz konzipiert sein, wobei unsere FQ-42A-Systeme zum Einsatz kommen.

GA-ASI hat Wildfire für die Ausschreibung Massed Modular Aircraft (MMA) der US-Luftwaffe im Rahmen der Defense Innovation Unit (DIU) vorgeschlagen, deren Ziel es ist, eine Alternative zur MQ-9A Reaper zu entwickeln. Wildfire erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen dieser Ausschreibung auf eindrucksvolle Weise: Es verfügt über eine Überführungsreichweite von mehr als 8.000 Seemeilen und ist in der Lage, zwei Long Range Anti-Ship Missiles (LRASM) gleichzeitig über eine militärisch relevante Einsatzdistanz mitzuführen.

Wildfire kann zudem vier Joint Strike Missiles gleichzeitig oder zahlreiche andere Kombinationen aus Munition, Launched Effects, Sensoren oder anderen Nutzlasten transportieren. Fortschrittliche Autonomie ermöglicht eine vernetzte, kooperative Kampfsteuerung von Dutzenden Wildfire-Flugzeugen gleichzeitig, und die Steuerung über proliferierte Satellitensysteme im niedrigen Erdorbit hat sich bereits bei zahlreichen heute im Einsatz befindlichen GA-ASI-Luftfahrzeugen bewährt. Wildfire kann bereits Jahre vor dem von der DIU festgelegten Zeitplan für das Geschäftsjahr 2031 ausgeliefert werden, wobei dank der robusten, bestehenden Produktionskapazitäten von GA-ASI und des umfangreichen Netzwerks aus Zulieferern, Subunternehmern und Partnern in derselben Zeitspanne mehr als doppelt so viele Luftfahrzeuge hergestellt werden können.

Weitere Informationen zu Wildfire finden Sie hier. Um ein Video anzusehen, klicken Sie hier.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A und FQ-42A. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multimissionslösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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