IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Warum Spezialkompetenzen für die PORR enorm wichtig sind

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Warum Spezialkompetenzen für die PORR enorm wichtig sind

Anzeige

In der amtlichen Baustatistik und in Branchenverbänden wie dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie wird das sogenannte Bauhauptgewerbe traditionell in zwei große Bereiche gegliedert - Hochbau und Tiefbau. Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat seit Längerem erkannt, dass gerade der Bedarf an speziellen Leistungen und Lösungen stetig wächst und fasst diese unter dem Begriff Spezialkompetenzen zusammen.

Was verbirgt sich hinter den Spezialkompetenzen der PORR?

Unter Spezialkompetenzen fasst die PORR all jene Fachbereiche zusammen, die über den klassischen Hoch- und Tiefbau hinausgehen. Es geht um technisches Spezialwissen, das nicht jedes Bauunternehmen vorhält und das oft über Jahrzehnte aufgebaut wurde.

Neben dem klassischen Hoch- und Tiefbau verfügt die PORR über zahlreiche Spezialkompetenzen, die unter anderem bei anspruchsvollen Bau- und Infrastrukturprojekten zum Einsatz kommen. Das Spektrum reicht von Fundamenten für Windkraftanlagen bis zum patentierten Feste-Fahrbahn-System Slab Track Austria für Hochgeschwindigkeitsstrecken, das unter anderem auch bei internationalen Großprojekten eingesetzt wird.

Weitere Kompetenzen besitzt der Konzern unter anderem im Flughafen-, Hochhaus-, Stahl- und Fassadenbau sowie bei der Produktion und Verarbeitung von Asphalt und Beton einschließlich Gussasphalt. Ein zunehmend wichtiger Bereich sind zudem Rechenzentren. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Facility- und Property-Management sowie den Bau und teilweise auch den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen. Bei Public-Private-Partnership-Projekten kann die PORR darüber hinaus verschiedene Phasen eines Projekts von der Planung und Errichtung bis zum langfristigen Betrieb miteinander verbinden. Die große Bandbreite macht deutlich, dass solche Spezialkompetenzen kein Nebenschauplatz sind, sondern einen technologisch anspruchsvollen und wichtigen Bestandteil des Geschäftsmodells bilden.

Ein Ansprechpartner für das gesamte Bauprojekt

Der praktische Nutzen für Auftraggeber liegt in der Bündelung. Statt für jedes Gewerk einen eigenen Anbieter zu beauftragen und die Schnittstellen zwischen ihnen selbst zu koordinieren, können Kunden bei der PORR alle Leistungen entlang der Bau-Wertschöpfungskette aus einer Hand beziehen - von der Planung über die Ausführung bis zum Betrieb. Das reduziert den Koordinationsaufwand, senkt das Risiko von Reibungsverlusten an den Schnittstellen und verkürzt häufig die Umsetzungszeit. Gerade bei komplexen Vorhaben wie Krankenhäusern oder Infrastrukturprojekten mit hohem Spezialisierungsgrad wird dieser Vorteil relevant, weil hier viele technische Gewerke ineinandergreifen müssen.

Wachstumsmotor für die kommenden Jahre

Aus Sicht des PORR Vorstands sind die Spezialkompetenzen ein wesentlicher Faktor für die künftige Auftragsentwicklung. Die PORR sieht insbesondere im Infrastrukturbau weiteres Wachstumspotenzial. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Strauss verwies bereits mehrmals darauf, dass der Infrastrukturausbau in den Heimmärkten an Tempo gewonnen habe. Mit Kompetenzen unter anderem im Bahn- und Spezialtiefbau ist der Konzern in mehreren Bereichen aktiv, die von steigenden Infrastrukturinvestitionen profitieren können. Auch in früheren Pressemitteilungen hat der Vorstand betont, dass der Ausbau von Transportnetzen und Energieinfrastruktur in Europa zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählt. Diese Einordnung ist kein Zufall: Viele der aktuellen Wachstumsfelder in der europäischen Bauwirtschaft - etwa Energiewende, Bahninfrastruktur oder Straßenrenovierung - erfordern genau jenes Spezialwissen, das die PORR über Jahre aufgebaut hat.

Für Investoren ebenfalls interessant

Für Privatanleger bedeutet das: Die Breite des Leistungsportfolios ist nicht nur ein Marketingargument, sondern kann auch bei der Bewertung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.

Dass technologisch anspruchsvolle Geschäftsfelder für die PORR auch aus Investorensicht interessant sind, zeigen die Einschätzungen der Research-Firma Montega. Deren Analyst Patrick Speck bezeichnete den massiven Auf- und Ausbau der europäischen Rechenzentrums-Infrastruktur bereits Anfang 2025 als ein unterschätztes Geschäftsfeld. Zusätzlichen Rückenwind erhält dieser Bereich durch den steigenden Bedarf an Rechenleistung für Cloud-Anwendungen, Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Ein anderer renommierter Equity Analyst richtet den Blick stärker auf die integrierten Fähigkeiten des Baukonzerns und sieht vor allem im polnischen Infrastrukturgeschäft erhebliches Potenzial. Positiv wird insbesondere die Möglichkeit bewertet, anspruchsvolle Projekte nach dem Design-&-Build-Prinzip von der Planung bis zur baulichen Umsetzung abzudecken. Diese breite Wertschöpfungstiefe erlaubt eine bessere Margenausschöpfung als bei weniger stark integrierten Wettbewerbern. Gerade bei komplexen Infrastrukturprojekten kann eine solche Kombination verschiedener Kompetenzen somit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte und/oder PORR.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://www.porr-group.com/leistungen/spezialkompetenzen

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/steigerung-bei-ergebnis-und-auftragslage

https://www.valuefokus.de/betriebsnachrichten/1228737-original-research-porr-ag-von-montega-ag

https://www.investing.com/news/stock-market-news/jefferies-initiates-coverage-on-porr-with-a-buy-rating-citing-growth-in-central-4274190

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.