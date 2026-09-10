IRW-News: Fathom Nickel Inc.: Fathom Nickel meldet erste Mineralressourcenschätzung für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake, Saskatchewan

IRW-PRESS: Fathom Nickel Inc.: Fathom Nickel meldet erste Mineralressourcenschätzung für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake, Saskatchewan

Highlights:

· Erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätte Gochager Lake, bestehend aus angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen innerhalb und außerhalb der Grube mit Stichtag 9. Juni 2026.

· Gesamte angedeutete Mineralressourcen von 858.701 Tonnen mit 0,41 % Ni, 0,12 % Cu und 0,03 % Co (0,57 % NiÄq1), die 7,7 Millionen Pfund Nickel, 2,2 Millionen Pfund Kupfer und 0,6 Millionen Pfund Kobalt enthalten.

· Gesamte vermutete Mineralressourcen von 3.103.916 Tonnen mit 0,32 % Ni, 0,09 % Cu und 0,03 % Co (0,45 % NiÄq1), die 22,1 Millionen Pfund Nickel, 6,3 Millionen Pfund Kupfer und 1,8 Millionen Pfund Kobalt enthalten.

· Innerhalb der angedeuteten Mineralressourcen weist ein höhergradiger Anteil von 192.144 Tonnen Gehalte von 0,78 % Ni, 0,21 % Cu und 0,06 % Co (1,07 % NiÄq1) oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,75 % NiÄq¹ auf, der 3,3 Millionen Pfund Nickel, 0,9 Millionen Pfund Kupfer und 0,3 Millionen Pfund Kobalt enthält.

· Innerhalb der vermuteten Mineralressourcen weist ein höhergradiger Anteil von 234.082 Tonnen Gehalte von 0,71 % Ni, 0,18 % Cu und 0,06 % Co (0,97 % NiÄq1) oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,75 % NiÄq¹ auf, der 3,7 Millionen Pfund Nickel, 0,9 Millionen Pfund Kupfer und 0,3 Millionen Pfund Kobalt enthält.

· Die MRE wurde anhand einer Datenbank von 17 neueren Diamantbohrlöchern über insgesamt 5.990,8 Meter geschätzt, die in den Jahren 2018, 2023 und 2024 ausgeführt wurden. Von den 17 Bohrlöchern durchteuften 14 die Mineralisierung und fließen in das Blockmodell ein, was einem Bohrkern von 1.536 Metern entspricht.

· Der Mineralisierungskörper verläuft ca. 300 Meter entlang der Streichrichtung, hat eine Mächtigkeit von etwa 40 bis 75 Metern und erstreckt sich bis ca. 450 Meter unter der Oberfläche.

· Die Lagerstätte bleibt entlang der Streichrichtung und in der Tiefe offen, und zusammenfallende geochemische und geophysikalische Bodenanomalien erstrecken sich über das bebohrte Gebiet hinaus und definieren Zielgebiete für eine mögliche Erweiterung der Ressourcen.

Ian Fraser, CEO und VP Exploration, erklärte dazu wie folgt: Fathom Nickel freut sich, seine erste MRE für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake bekannt zu geben, die einen wichtigen Meilenstein beim Nachweis des Umfangs, der Qualität und des Wachstumspotenzials dieses aufstrebenden Nickel-Kupfer-Kobalt-Systems darstellt. Die MRE bildet eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts und untermauert unsere Einschätzung, dass Gochager Lake Teil eines weitaus größeren, dynamischen magmatischen Systems innerhalb eines vielversprechenden mineralisierten Korridors ist, der sich über mehr als acht Kilometer erstreckt. Wichtig ist, dass die aktuelle MRE nur einen kleinen Teil dieses größeren Korridors erfasst, was erhebliches Potenzial für eine Ausweitung der Ressourcen durch fortgesetzte Exploration bietet. Innerhalb des Ressourcengebiets wurden durch Bohrungen mehrere hochgradige (1 % Ni) halbmassive bis massive Sulfidbrekzienzonen definiert, die als steil steil orientierte Erzfälle innerhalb eines größeren Bereichs mit disseminierter Sulfidmineralisierung vorkommen. Jüngste Bohrkernabschnitte sowohl west-südwestlich als auch ost-nordöstlich der MRE unterstreichen weiterhin das Potenzial, die Ressource in Streichrichtung zu erweitern, während sowohl das Gebiet mit Versprengungen als auch die hochgradigeren, steil orientierten Erzfälle in alle Richtungen für eine Ausdehnung offen bleiben. Wir sind der Ansicht, dass die Sulfidbrekzien und die Ausdehnung der versprengten Mineralisierung innerhalb und außerhalb des derzeitigen MRE auf ein deutlich größeres magmatisches Nickel-Kupfer-Kobalt-System hindeuten, das das Potenzial birgt, weitere Konzentrationen hochgradiger Sulfidmineralisierung zu beherbergen. Wir freuen uns darauf, die Exploration entlang dieses sich abzeichnenden Trends weiter voranzutreiben und das, was wir für einen wichtigen Nickel-Distrikt in Saskatchewan halten, weiter zu definieren.

Calgary, Alberta - 10. September 2026 / IRW-Press / Fathom Nickel Inc. (CSE: FNI) (FWB: 6Q5) (OTCQB: FNICF) (Fathom oder das Unternehmen) freut sich, die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake (die Lagerstätte) zu melden, die Teil eines 8 Kilometer langen Nickel-Kupfer-Kobalt-Trends ist, den das Unternehmen in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Gochager Lake (das Projekt) im Norden von Saskatchewan identifiziert hat.

Die Mineralressourcenschätzung

Die MRE für die Lagerstätte Gochager Lake berücksichtigt drei verwertbare Elemente: Nickel, Kupfer und Kobalt. Die MRE (Tabelle 1, Abbildungen 1-3) wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. (Caracle Creek) mit Sitz in Sudbury, Ontario, gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014 und des kanadischen National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (NI 43-101) erstellt. Die MRE hat den Stichtag 9. Juni 2026 (der Stichtag). Angedeutete und vermutete Mineralressourcen werden nach Kategorien getrennt gemeldet und wurden nicht zusammengefasst.

Die MRE stützt sich auf einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimate for the Gochager Lake Ni-Cu-Co Deposit and Technical Report for the Gochager Lake Ni-Cu-Co Project, La Ronge District, Saskatchewan, Canada, der von Caracle Creek International Consulting Inc. erstellt wurde; der Bericht hat den Stichtag 12. Juni 2026, die MRE hat den Stichtag 9. Juni 2026 (der technische Bericht). Der technische Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegt. Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht in seiner Gesamtheit zu prüfen.

Die Schätzung der Blockgehalte erfolgte anhand von Mischproben von zwei Metern, die bohrlochabwärts innerhalb von zwei mineralisierten Schätzbereichen (FB1 und FB2) entnommen wurden, die durch eine Verwerfung voneinander getrennt sind und als harte Grenzen behandelt wurden, sodass nur Mischproben, die einem bestimmten Bereich zugeordnet waren, zur Schätzung der Blöcke innerhalb dieses Bereichs herangezogen wurden. Insgesamt flossen 779 Nickel-Mischproben, die 1.536 Metern entsprechen, aus 14 Bohrlöchern in das Blockmodell ein; davon entfielen 433 Mischproben über 853 Meter auf den Bereich FB1 und 346 Mischproben über 683 Meter auf den Bereich FB2. Die Mineralressourcen im Tagebau sind auf eine nach dem Lersch-Grossmann-Algorithmus definierte Tagebaugrube mit einem durchschnittlichen Abraumverhältnis von 4,22:1 begrenzt.

Tabelle 1. Mineralressourcenerklärung, Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake (Stand: 9. Juni 2026).

Kategorie Tonnage SG Gehalt Metallgehalt

Ni Cu Co NiÄq1 % NSR Ni Cu Co NiÄq1

% % % US$/t (lb) (lb) (lb) (lb)

Innerhalb der optimierten Tagebaugrube und NSR-Cut-off-Wert von 20,48 US$/t

Angedeutet 631.241 3,01 0,40 0,11 0,03 0,56 82 5.579.751 1.547.491 461.875 7.754.876

Vermutet 1.838.107 2,96 0,28 0,09 0,02 0,40 59 11.536.642 3.478.613 930.856 16.186.626

Außerhalb der Tagebaugrube und NSR-Cut-off-Wert von 56,50 US$/t

Angedeutet 227.460 3,01 0,43 0,13 0,04 0,60 89 2.155.048 649.832 176.178 3.028.800

Vermutet 1.265.809 2,99 0,38 0,10 0,03 0,52 77 10.572.121 2.814.774 857.993 14.568.380

Gesamtressourcen:

Angedeutet 858.701 3,01 0,41 0,12 0,03 0,57 84 7.734.799 2.197.324 638.053 10.783.676

gesamt

Vermutet gesamt 3.103.916 2,97 0,32 0,09 0,03 0,45 66 22.108.763 6.293.387 1.788.850 30.755.005

1NiÄq (%) = Ni% + 0.74 x Cu% + 2.26 x Co% (Siehe Anmerkungen 9, 10 und 11)

Anmerkungen zu Tabelle 1:

(1) Die Mineralressourcenschätzung hat als Gültigkeitsdatum den 9. Juni 2026.

(2) Die für die Mineralressourcenschätzung verantwortlichen qualifizierten Personen sind Scott Jobin-Bevans (P.Geo.) und Curtis Ferron (P.Geo.) von Caracle Creek International Consulting Inc. im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

(3) Mineralressourcen werden gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2014) sowie den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2019) ausgewiesen, wie dies gemäß National Instrument 43-101 und Formular 43-101F1 vorgeschrieben ist.

(4) Mineralressourcen werden in angedeutete und vermutete Mineralressourcen unterteilt; es wurden keine nachgewiesenen Mineralressourcen geschätzt.

(5) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

(6) Vermutete Mineralressourcen weisen ein geringeres Maß an geologischer Zuverlässigkeit auf als angedeutete Mineralressourcen; sie dürfen nicht in Mineralressourcen umgewandelt werden und dürfen für wirtschaftliche Studien nicht mit angedeuteten Mineralressourcen zusammengefasst werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

(7) Mineralressourcen sind so abgegrenzt, dass sie vernünftige Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) aufweisen. Mineralressourcen innerhalb des Tagebaus (in-pit) werden innerhalb einer optimierten Tagebauhülle oberhalb eines Net-Smelter-Return (NSR)-Cutoff-Wertes von 20,48 US-Dollar/t ausgewiesen, und Mineralressourcen außerhalb des Tagebaus werden unterhalb der Tagebauhülle oberhalb eines NSR-Cutoff-Wertes von 56,50 US-Dollar/t ausgewiesen.

(8) Die Mineralressourcen im Tagebau sind durch eine nach dem Lersch-Grossmann-Algorithmus definierte Tagebaugrube mit einem durchschnittlichen Abraumverhältnis von 4,22:1 begrenzt.

(9) Die NSR-Grenzwerte wurden unter Verwendung folgender Metallpreise abgeleitet: 8,50 US-Dollar/lb Nickel, 5,50 US-Dollar/lb Kupfer und 22,00 US-Dollar/lb Kobalt; metallurgische Ausbeuten von 80 % für Nickel, 92 % für Kupfer und 70 % für Kobalt; einer Royalty von 2 %; sowie abgeleiteten Betriebskosten. NSR (US$/t) = (Ni % x 149,91 + Cu % x 111,55 + Co % x 339,51) x (1 - 2,0 %).

(10) Die metallurgischen Ausbeuten sind vorläufig und basieren auf analogen magmatischen Ni-Cu-Co-Sulfid-Lagerstätten; es wurden noch keine projektspezifischen metallurgischen Untersuchungen am Material aus Gochager Lake durchgeführt, und die Ausbeuten müssen noch durch metallurgische Tests bestätigt werden.

(11) Der Nickeläquivalentgehalt (NiÄq) wird berechnet als NiÄq (%) = Ni % + 0,74 × Cu % + 2,26 × Co %, unter Verwendung derselben Metallpreise und Ausbeuten; der Nickeläquivalentgehalt dient lediglich zu Vergleichszwecken und setzt voraus, dass die angegebenen Ausbeuten erreicht werden.

(12) Die Blockgehalte wurden mittels Inverse Distance Weighting to the Power of Two (ID2) geschätzt. Die Tonnagen basieren auf einem spezifischen Gewicht, das jedem Block gemäß der Alcock-Dichteformel zugewiesen wird (SG = 100/(100/2,88 + 0,0166 (Gew.-% Cu) - 0,1077 (Gew.-% Ni) - 0,328 (Gew.-% S)).

(13) Die Tonnagen werden in metrischen Tonnen angegeben. Das enthaltene Metall wird als In-situ-Metall angegeben und nicht um metallurgische Ausbeute, Abbauverdünnung oder Abbauverluste bereinigt.

(14) Durch Rundungen können scheinbare Abweichungen in den Summen entstehen.

(15) Den qualifizierten Personen sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

(16) Die Mineralressourcen werden auf 100-Prozent-Basis angegeben. Fathom Nickel Inc. hält eine 100-prozentige Beteiligung am Gochager-Lake-Projekt; neun der 39 Mineralclaims unterliegen einer Net Smelter Royalty (NSR) in Höhe von 2,0 %, wobei das Unternehmen eine Buy-Down-Option zum Erwerb von 1,0 % der NSR für 1 Mio. C$ besitzt. Weitere 24 Mineralclaims unterliegen einer separaten NSR in Höhe von 2,0 %, die an Edge Geological Consulting Inc. zu zahlen ist, wovon 1,0 % für 1.000.000 C$ erworben werden können; die Lagerstätte Gochager Lake liegt außerhalb dieser 24 Claims.

(17) Die obige Mineralressourcenaufstellung ist in Tabelle 14-11 des technischen Berichts wiedergegeben.

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Abbildung 1. Schrägansicht des Blockmodells der Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake mit Blickrichtung Nordwesten mit NiÄq¹-Gehalten (%) für angedeutete und vermutete Blöcke; das Drahtgittermodell der Tagebaugrube ist ebenfalls eingezeichnet (hellrosa).

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Abbildung 2. Lageplan der für die Berechnung der MRE verwendeten Bohrlöcher (rote Bohrlochansatzpunkte) und ihrer Bohrlochprojektionen (schwarze Linien) und Umriss der optimierten Tagebaugrube (violett). Man beachte, dass nur 14 der 17 Bohrlöcher in Abbildung 2 in das Blockmodell der MRE einfließen.

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Abbildung 3. Querschnitt (50 m Mächtigkeit) des Blockmodells mit Blickrichtung Südwesten mit Darstellung von NiÄq¹ (%) und der Verläufe der Grubenkontur und der interpretierten flach einfallenden Verwerfung.

Explorationspotenzial

Die Nickel-Kupfer-Kobalt-Lagerstätte Gochager Lake bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Blöcke, die im dritten und weitesten Schätzungsdurchlauf innerhalb der Schätzbereiche FB1 und FB2 geschätzt wurden, wurden dem Explorationspotenzial zugeordnet und sind in der in Tabelle 1 gemeldeten Mineralressourcenschätzung nicht enthalten.

Außerhalb der Lagerstätte definieren 4.811 Bodenproben, die im Rahmen von drei Kampagnen zwischen 2023 und 2025 entnommen wurden, eine zusammenhängende Nickel-im-Boden-Anomalie bis maximal 1.650 ppm Ni, die die Lagerstätte umschließt und sich als Nordost-Südwest-Korridor subparallel zur Wirtsintrusion erstreckt, wobei sie entlang der Streichrichtung in beide Richtungen offen bleibt (Abbildung 4). Die Nickelanomalien korrelieren mit erhöhten Gehalten an Kupfer, Kobalt, Chrom und Magnesium und mit magnetischen Trends aus Drohnenmessungen. Durch geologische Kartierung und Probenahme konnten vielversprechende gabbroide Gesteinsschichten in Streichrichtung über mehr als 3,5 Kilometer abgegrenzt werden. Zusammengenommen definieren diese Datensätze die wichtigsten unbebohrten Ziele in der Lagerstättenebene.

Das oben beschriebene Explorationspotenzial ist konzeptioneller Natur. Es gab noch keine ausreichende Exploration, um dieses Material als Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob die weitere Exploration zu einer entsprechenden Abgrenzung als Mineralressource führen wird.

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Abbildung 4. Umriss des MRE-Tagebaus der Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake, der eine direkte Korrelation mit der Ni-Geochemie im Boden und den Explorationszielen für Ni im Boden in Streichrichtung zeigt. Zu beachten ist das im Vergleich zu anderen anomalen Bereichen in Streichrichtung abgeschwächte Ni-Signal im Boden im Bereich der Lagerstätte.

Qualifizierte Personen und Datenverifizierung

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete Mineralressourcenschätzung wurde von Curtis Ferron, P.Geo. (APEGS Nr. 82517) unter der Aufsicht von Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS Nr. 82498), beide von Caracle Creek International Consulting Inc., erstellt. Herr Ferron und Dr. Jobin-Bevans sind jeweils qualifizierte Personen im Sinne des NI 43-101 und unabhängig vom Unternehmen; sie haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, geprüft und genehmigt.

Herr Ferron hat die Daten überprüft, die den wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Prüfdaten, die die Mineralressourcenschätzung stützen. Herr Ferron besuchte das Konzessionsgebiet am 10. und 11. Juni 2026 und überprüfte die Standorte ausgewählter Bohrlochansatzpunkte im Feld mithilfe eines tragbaren GPS-Geräts; dabei wurde festgestellt, dass die Standorte im Rahmen der Genauigkeit des Instruments übereinstimmten. Die Bohrkerne aus den Bohrlöchern GL18001, GL18002, GL23003 und GL23004 wurden im Bohrkernlager von JP Enterprises in der Nähe von La Ronge, Saskatchewan, überprüft; dabei wurden auch die Verfahren des Unternehmens zur Kernprotokollierung, Kernfotografie und Probenahme und seine Einrichtungen zur Kernbearbeitung überprüft. Die für die MRE verwendeten Laboranalysezertifikate wurden mit der elektronischen Bohrlochdatenbank abgeglichen, wobei keine Fehler festgestellt wurden. Die qualifizierten Personen sind der Ansicht, dass die Verfahren zur Probenahme, Analyse und Qualitätssicherung der guten Explorationspraxis entsprechen und die Daten für die Zwecke der Mineralressourcenschätzung zuverlässig sind.

Ian Fraser, P.Geo., Chief Executive Officer, Vice-President Exploration und Direktor des Unternehmens sowie qualifizierte Personen im Sinne des NI 43-101, hat die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist nicht vom Unternehmen unabhängig.

Über Fathom Nickel Inc.

Fathom ist ein Explorationsunternehmen, das auf die Entdeckung magmatischer Nickelsulfide abzielt, um die Versorgung Nordamerikas mit kritischen Mineralien zu sichern und den weltweiten Übergang zu grüner Energie zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt inzwischen über ein Portfolio von drei hochwertigen Explorationsprojekten im ergiebigen Trans-Hudson-Korridor in Saskatchewan, Kanada: 1) das Projekt Albert Lake, ein über 90.000 Hektar großes Projekt, in dem sich die historische Mine Rottenstone befindet; 2) das über 33.000 Hektar große Projekt Gochager Lake, in dem die historische Nickel-Kupfer-Kobalt-Lagerstätte Gochager Lake liegt; und 3) das über 10.000 Hektar große Projekt Friesen Lake, das 40 km südwestlich der historischen Mine Rottenstone und 30 km nordwestlich der historischen Lagerstätte Gochager Lake liegt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ian Fraser, Chief Executive Officer und Vice-President Exploration

1-403-650-9760

E-Mail: ifraser@fathomnickel.com

oder

Doug Porter, President und CFO

1-403-870-4349

E-Mail: dporter@fathomnickel.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie planen, erwarten, prognostizieren, anstreben, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, nahelegen, deuten und andere ähnliche Begriffe oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder eintreten werden, und umfassen unter anderem Aussagen zur Mineralressourcenschätzung und den ihr zugrunde liegenden Annahmen, darunter Metallpreise, metallurgische Ausbeuten, Betriebskosten, Cutoff-Gehalte und die Tagebauoptimierung, die verwendet wird, um begründete Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung aufzuzeigen; das Potenzial zur Erweiterung oder Aufwertung der Mineralressourcenschätzung durch weitere Bohrungen; das Explorationspotenzial und die Ergebnisse künftiger Explorationsarbeiten; den Zeitplan, den Umfang, die Kosten und den Abschluss des empfohlenen zweistufigen Explorationsprogramms sowie der metallurgischen Untersuchungen; und die Einreichung des technischen Berichts bei SEDAR+. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Lagerstätten sowie der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; das Risiko, dass vermutete Mineralressourcen durch weitere Exploration nicht in höhere Kategorien hochgestuft werden; das Fehlen projektspezifischer metallurgischer Untersuchungen und das Risiko, dass die angenommenen metallurgischen Ausbeuten nicht erreicht werden; Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben einer angemessenen Finanzierung zu gegebener Zeit und zu akzeptablen Bedingungen; politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit Bergbau und Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens näher beschrieben sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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