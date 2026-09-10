IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite nimmt am von Premierminister Mark Carney ausgerichteten Canada Investment Summit teil; Lac Knife im Investment Deal Book vorgestellt

IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite nimmt am von Premierminister Mark Carney ausgerichteten Canada Investment Summit teil; Lac Knife im Investment Deal Book vorgestellt

Das Lac-Knife-Projekt in der Machbarkeitsphase wird globalen Kapitalgebern mit prognostizierten Umsätzen über die Lebensdauer der Mine von C$2,76 Milliarden und geschätzten Vorproduktionsinvestitionen von C$236,9 Millionen präsentiert

Ottawa, Ontario / (10. September 2026) / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es am Canada Investment Summit 2026 (dem Investment Summit oder dem Summit) teilnehmen wird, der am 14. und 15. September in Toronto stattfindet und von Premierminister Mark Carney in Partnerschaft mit CPP Investments und PSP Investments ausgerichtet wird. Zudem wurde das zu 100 % unternehmenseigene Graphitprojekt Lac Knife (Lac Knife oder das Projekt) in das im Zusammenhang mit dem Summit erstellte Investment Deal Book aufgenommen.

Der erste Investment Summit wird führende globale Investoren, kanadische CEOs und Vertreter des öffentlichen Sektors in einem praxisorientierten Forum zusammenbringen, das sich auf langfristiges Kapital, kommerzielle Möglichkeiten und produktive kanadische Vermögenswerte konzentriert. Die kanadische Regierung hat den Summit in ihr übergeordnetes Ziel eingebettet, in den kommenden fünf Jahren insgesamt Investitionen von C$1 Billion in Kanada anzustoßen, wobei kritische Mineralien zu den Sektoren zählen, die neue Investitionen vorantreiben und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Kanadas stärken sollen.

Der Canada Investment Summit bietet Focus eine wichtige Gelegenheit, direkt mit einigen der weltweit führenden institutionellen und strategischen Investoren in Kontakt zu treten, während die Aufnahme von Lac Knife in das Investment Deal Book sicherstellt, dass das Projekt Teil dieser umfassenderen Investitionsdiskussion ist, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. Mit einer starken Wirtschaftlichkeit in der Machbarkeitsphase, einem klar definierten Kapitalbedarf und wachsender staatlicher Unterstützung für die Entwicklung kritischer Mineralien in Kanada glauben wir, dass Lac Knife für diese nächste Phase der Investorenansprache und strategischen Zusammenarbeit gut positioniert ist.

Investment-Highlights von Lac Knife

Lac Knife liegt in der Nähe von Fermont, Québec, und ist eines der hochgradigsten Naturgraphitprojekte Nordamerikas in der Machbarkeitsphase. Die Aktualisierung der NI-43-101-Machbarkeitsstudie von 2023 (FSU) definiert 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit einem Gehalt von 14,97 % graphitischem Kohlenstoff (Cg) und unterstützt eine Minenlaufzeit von 27 Jahren mit einer jährlichen Produktion von rund 50.000 Tonnen Graphitkonzentrat.

Die wirtschaftliche Analyse des Basisszenarios der FSU umfasst:

· C$2,76 Milliarden prognostizierte Gesamtumsätze über die Lebensdauer der Mine;

· C$1,76 Milliarden gesamten Cashflow vor Steuern;

· einen Nettobarwert (NPV) vor Steuern von C$500,6 Millionen bei einem Diskontsatz von 8 %, eine interne Rendite (IRR) vor Steuern von 29,1 % und eine Amortisationsdauer von 2,88 Jahren;

· geschätzte Vorproduktionsinvestitionen von rund C$236,9 Millionen; und

· einen Nettobarwert nach Steuern von C$284,8 Millionen bei einem Diskontsatz von 8 %, eine interne Rendite nach Steuern von 22,6 % und eine Amortisationsdauer von 3,38 Jahren.

Auf Nachsteuerbasis schätzt die FSU den gesamten Cashflow über die Lebensdauer des Projekts auf rund C$1,08 Milliarden.

Die Kombination aus den prognostizierten Umsätzen über die Lebensdauer der Mine und den definierten Vorproduktionsinvestitionen verleiht Lac Knife im Verhältnis zur Größe der Chance ein kapitaleffizientes Entwicklungsprofil. Der hochgradige Erzkörper des Projekts unterstützt außerdem einen vergleichsweise niedrigen jährlichen Erzverarbeitungsbedarf von rund 365.000 Tonnen, um jährlich etwa 50.000 Tonnen Graphitkonzentrat zu produzieren. Prozessarbeiten im Pilotmaßstab zur Unterstützung der FSU ergaben einen berechneten Konzentratgehalt von 98,2 % Gesamtkohlenstoff, wobei das verkaufsfähige Konzentrat einen Gehalt von 97,8 % Gesamtkohlenstoff aufwies.

Bei der Sicherheit der Versorgung mit kritischen Mineralien kommt es jetzt auf Umsetzung und Kapitalbeschaffung an, sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development von Focus Graphite. Lac Knife verfügt über den Gehalt, die definierte Ressource und die abgeschlossenen Machbarkeitsarbeiten. Während Genehmigungsverfahren, Infrastrukturarbeiten und kommerzielle Aktivitäten voranschreiten, tritt das Projekt in eine Phase ein, in der institutionelles und strategisches Kapital dazu beitragen kann, die Lücke zwischen einer nachgewiesenen kanadischen Ressource und einem produzierenden Projekt zu schließen. Diese Diskussion bringen wir zum Canada Investment Summit.

Potenzieller Kapitalvorteil

Wichtig ist, dass die FSU von 2023 vor der Einführung des kanadischen Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit (CTM ITC) erstellt wurde und daher kein potenzieller Vorteil aus diesem Anreiz in den veröffentlichten NPV-, IRR- oder Kapitalschätzungen des Projekts enthalten ist.

Der CTM ITC gewährt eine erstattungsfähige Steuergutschrift in Höhe von 30 % der Kapitalkosten förderfähiger Vermögensgegenstände, die mit qualifizierenden Aktivitäten verbunden sind, einschließlich der Gewinnung und Verarbeitung von Graphit. Dies gilt für qualifizierende Vermögensgegenstände, die ab dem 1. Januar 2024 erworben werden und spätestens am 31. Dezember 2031 zur Nutzung verfügbar sind.

Zur Veranschaulichung: Falls die gesamten anfänglichen Investitionen von rund C$236,9 Millionen für die 30%ige Gutschrift qualifiziert wären, würde der potenzielle Wert der erstattungsfähigen Steuergutschrift rund C$71,1 Millionen betragen. Dies entspräche einer Reduzierung der effektiven Nettokosten dieses Kapitals auf rund C$165,8 Millionen. Diese beispielhafte Berechnung stellt weder eine aktualisierte Kapitalschätzung noch eine aktualisierte wirtschaftliche Analyse für Lac Knife dar. Die tatsächliche Förderfähigkeit, der Zeitpunkt und die Höhe eines letztlich für das Projekt verfügbaren CTM ITC hängen von der Klassifizierung, Nutzung und dem Zeitpunkt der einzelnen Vermögensgegenstände und Ausgaben sowie von der Einhaltung der geltenden Steuergesetzgebung ab.

Staatlich unterstützter Weg in Richtung Entwicklung

Focus treibt Lac Knife weiterhin durch Genehmigungsverfahren, Umweltstudien, Infrastrukturplanung, technische Arbeiten, die Einbindung indigener Gemeinschaften, Kundenqualifizierung und kommerzielle Partnerschaften voran.

Das Unternehmen hat über den First and Last Mile Fund (FLMF) von Natural Resources Canada (NRCan) nicht rückzahlbare Fördermittel von bis zu C$1,38 Millionen gesichert, um die Planung der Straßenanbindung und des Netzstromanschlusses für Lac Knife voranzutreiben. Focus treibt außerdem seine umfassendere kanadische Strategie von der Mine bis zum Markt durch bis zu C$14,1 Millionen an von NRCan finanzierter Unterstützung im Rahmen der Global Partnerships Initiative (GPI) für die Entwicklung und Demonstration einer kanadischen kontinuierlichen elektrothermischen Plattform zur Graphitreinigung voran. Zusammengenommen entsprechen diese Initiativen rund C$15,5 Millionen an angekündigter staatlicher Förderung zur Unterstützung der Infrastruktur von Lac Knife und der nachgelagerten Graphitstrategie von Focus.

Lac Knife befindet sich im traditionellen Territorium von Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM). Focus und ITUM schlossen 2014 eine Pre-Development-Vereinbarung ab, die einen Rahmen für den fortlaufenden Austausch, die Zusammenarbeit und eine zukünftige wirtschaftliche Beteiligung im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts schuf. Der fortlaufende Dialog mit ITUM wird fortgesetzt, während Focus Lac Knife durch seine Umwelt- und Genehmigungsarbeiten und in Richtung Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die Mine vorantreibt.

Focus verfolgt potenzielle Eigenkapital-, Fremdkapital-, Projektfinanzierungs-, strategische Partnerschafts-, Joint-Venture- und Abnahmevereinbarungen als Teil seiner umfassenderen Strategie, Lac Knife in Richtung Entwicklung voranzutreiben und eine sichere kanadische Quelle für Naturgraphit für nordamerikanische und verbündete Lieferketten zu schaffen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen Inhalte wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tetepisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere unter anderem zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich der Teilnahme des Unternehmens am Canada Investment Summit 2026 und der erwarteten Gespräche mit institutionellen Investoren, strategischen Partnern, potenziellen Finanzierungspartnern und möglichen Abnahmepartnern; der potenziellen Vorteile aus der Aufnahme von Lac Knife in das Investment Deal Book des Investment Summit; der weiteren Weiterentwicklung, Finanzierung, Entwicklung und möglichen Errichtung und des Betriebs des Graphitprojekts Lac Knife; der in der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie von 2023 enthaltenen Prognosen zu Produktion, Umsatz, Cashflow, Kapitalkosten, Nettobarwert, interner Rendite, Amortisationsdauer und anderen wirtschaftlichen Kennzahlen; der potenziellen Verfügbarkeit, Förderfähigkeit und des Werts des kanadischen Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit für Lac Knife, einschließlich der beispielhaft dargestellten möglichen Reduzierung der effektiven Kosten förderfähiger anfänglicher Entwicklungsausgaben; der Art, des Zeitpunkts und der Qualifizierung von Vermögensgegenständen und Ausgaben für Zwecke des CTM ITC; der fortgesetzten Verfügbarkeit staatlicher Fördermittel im Rahmen von Programmen von Natural Resources Canada und der Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Förderbedingungen und Projektanforderungen zu erfüllen; der weiteren Planung von Straßen- und Netzstrominfrastruktur, Genehmigungsverfahren, Umweltstudien, technischen Arbeiten, der Einbindung indigener Gemeinschaften, Kundenqualifizierung und kommerziellen Partnerschaften; des Potenzials von Infrastrukturplanung und staatlich unterstützten Initiativen, Entwicklungsunsicherheiten zu reduzieren und die Weiterentwicklung und Finanzierung von Lac Knife zu unterstützen; der potenziellen Reduzierung strombezogener Investitionsanforderungen gegenüber den in der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie von 2023 enthaltenen Annahmen; der Fortsetzung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, während das Unternehmen Umwelt-, Genehmigungs- und Entwicklungsaktivitäten vorantreibt und auf den Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die Mine hinarbeitet; der Entwicklung und Kommerzialisierung der nachgelagerten Graphitreinigungsstrategie von Focus; sowie der potenziellen Rolle von Lac Knife und der umfassenderen Strategie von Focus von der Mine bis zum Markt bei der Versorgung von Batterie-, Verteidigungs-, Nuklear-, Industrie- und anderen strategischen Märkten mit Graphit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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