IRW-News: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics beruft Professorin Petra Hamerlik in den Verwaltungsrat

IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics beruft Professorin Petra Hamerlik in den Verwaltungsrat

Inhaberin des Lehrstuhls für Translationale Neuroonkologie an der University of Manchester und zuvor Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Unternehmens wurde auf der Hauptversammlung 2026 in den Verwaltungsrat gewählt

VANCOUVER, British Columbia, den 10. September 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass Prof. Petra Hamerlik auf der am 18. August 2026 in Toronto, Ontario, abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2026).

Prof. Hamerlik ist Inhaberin des Lehrstuhls für Translationale Neuroonkologie an der University of Manchester. Seit dem 20. November 2023 ist sie zudem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Rakovina.

Zuvor war Prof. Hamerlik als leitende Wissenschaftlerin und Leiterin des Bereichs Krebsbiologie des Zentralnervensystems bei AstraZeneca tätig. Dort war sie an der Entwicklung von DNA-Reparatur-Inhibitoren beteiligt, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, um primäre Hirntumore und Hirnmetastasen zu behandeln.

Vor ihrer Tätigkeit bei AstraZeneca war sie Gruppenleiterin des Labors für Hirntumorbiologie am Danish Cancer Research Centre sowie außerordentliche Professorin an der University of Copenhagen. Dort umfasste ihre Forschung unter anderem die Kombination von PARP- und HDAC-Hemmern zur Behandlung von Krebserkrankungen.

Prof. Hamerlik bringt wissenschaftliche Expertise und Führungsstärke in den Bereichen DNA-Schadensantwort und Neuroonkologie in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. Die Verbindung ihrer akademischen und industriellen Erfahrung ist von unschätzbarem Wert, während Rakovina seine Programme zur Entwicklung von hirngängigen DDR-Inhibitoren in Richtung klinischer Erprobung vorantreibt.

Die Fortschritte, die Rakovina mithilfe von KI bei der Entwicklung von hirngängigen Inhibitoren der DNA-Schadensantwort erzielt hat, sind ermutigend, sagte Prof. Hamerlik. Die drei Programme von Rakovina passen zu meinem Forschungsschwerpunkt auf Hirntumorerkrankungen und meiner Arbeit an PARP-Inhibitoren. Ich freue mich darauf, das Unternehmen als Mitglied des Verwaltungsrats weiterhin zu unterstützen und die Weiterentwicklung dieser Programme zu begleiten.

Petra ist seit ihrem Eintritt in unseren wissenschaftlichen Beirat im Jahr 2023 eine hervorragende Kooperationspartnerin. Ihre Berufung in den Verwaltungsrat ist daher ein natürlicher nächster Schritt, sagte Prof. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. Sie verbindet akademische Führungsstärke in der Neuroonkologie mit industrieller Erfahrung in der Entwicklung von DNA-Reparatur-Inhibitoren, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Diese Kombination unterschiedlicher Perspektiven wird uns dabei helfen, unsere wissenschaftlichen Programme noch gezielter zu priorisieren und die Forschungsergebnisse in die klinische Entwicklung zu überführen.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens besteht aus Kim Oishi, Frank Holler, Dr. David Kideckel, Yevgeniy Meshcherekov und Prof. Petra Hamerlik.

Über Prof. Dr. Petra Hamerlik

Prof. Petra Hamerlik, PhD, ist Inhaberin des Lehrstuhls für Translationale Neuroonkologie an der University of Manchester. Dort hat sie ein Forschungsteam aufgebaut, das sich mit der Biologie bösartiger Hirntumoren und mit Ansätzen zu deren Früherkennung beschäftigt.

Zuvor war sie in einer gemeinsamen Funktion als leitende Wissenschaftlerin Leiterin des Bereichs Krebsbiologie des Zentralnervensystems bei AstraZeneca tätig. Dort war sie an der Entwicklung von DNA-Reparatur-Inhibitoren mit guter Penetration der Blut-Hirn-Schranke zur Behandlung primärer Hirntumoren und Hirnmetastasen beteiligt.

Vor ihrer Tätigkeit bei AstraZeneca war Prof. Hamerlik Gruppenleiterin des Labors für Hirntumorbiologie am Danish Cancer Research Centre und außerordentliche Professorin an der Universität Kopenhagen.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebsbehandlungen konzentriert. Unsere Arbeit basiert auf einzigartigen Technologien zur gezielten Beeinflussung der DNA-Schadensreaktion, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen und validierte, proprietäre Plattformen nutzen. Durch den Einsatz von KI können wir Wirkstoffkandidaten wesentlich schneller als je zuvor prüfen und optimieren.

Das Unternehmen hat eine Pipeline einzigartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut, mit dem Ziel, einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern in klinische Studien am Menschen zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Kontakt:

Investor Relations

Rakovina Therapeutics Inc.

IR@rakovinatherapeutics.com

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Der Leser wird auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ verwiesen, um eine umfassendere Erörterung aller relevanten Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten; Kopien davon sind über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abrufbar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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