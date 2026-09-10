IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre: Eigene Stromerzeugung in La Guitarra vollständig in Betrieb genommen

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre: Eigene Stromerzeugung in La Guitarra vollständig in Betrieb genommen

Vancouver, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass die beiden dieselelektrischen Generatoren im produzierenden Silber-Gold-Komplex La Guitarra in Mexiko installiert wurden. Alle Komponenten - die Generatoren, die Umspannstation und die Maschinensteuerzentrale - wurden getestet, sind voll funktionsfähig und arbeiten gemäß den vom Hersteller vorgegebenen Leistungswerten. Jeder Generator kann 1.500 kW erzeugen.

Wie am 27. August 2026 angekündigt, erweitert Sierra Madre die Notstromkapazitäten im gesamten La-Guitarra-Komplex, darunter die beiden in dieser Pressemitteilung beschriebenen 1.500-kW-Generatoren für die Anlage sowie einen 1.250-kW-Dieselgenerator für Coloso und Nazareno, um die Auswirkungen wetterbedingter Stromausfälle abzumildern.

Gregory K. Liller, Chief Operating Officer, erklärte: Zwischen Januar und August dieses Jahres war die Produktionsanlage aufgrund von Netzausfällen insgesamt 278 Stunden lang außer Betrieb. Dies entspricht einem Produktionsausfall von über 11 Tagen. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Kraftwerks gehören die entgangenen Produktionserlöse sowie die Personalkosten während der Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten nun voraussichtlich der Vergangenheit an. Das Unternehmen hat ein ehrgeiziges Programm zur Senkung der Betriebskosten umgesetzt, und die Notstromkapazität ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin.

Marketing und Investorenwerbung

Das Unternehmen hat mit New Era Publishing Inc (New Era) eine Vereinbarung über Marketing und Investorenansprache vom 8. September 2026 geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird New Era dem Unternehmen für einen Zeitraum von zwei Monaten Marketing- und Werbedienstleistungen gegen eine Gebühr von 250.000 US-Dollar erbringen. New Era ist ein 2016 gegründetes Unternehmen für digitales Marketing und Medien mit Sitz in Vancouver, British Columbia. New Era bietet Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Marktbekanntheit an und unterstützt seine Kunden dabei, potenzielle Investoren zu erreichen. New Era wird zudem www.carboncredits.com beauftragen, Zielgruppen in Nordamerika und Europa anzusprechen, um die Bekanntheit des Unternehmens über die Website carboncredits.com, Artikel und E-Mail-Newsletter zu steigern. New Era, www.carboncredits.com und das Unternehmen sind voneinander unabhängige und nicht verbundene Unternehmen, die in einem Arms-Length-Verhältnis zueinander stehen, und weder New Era noch seine Geschäftsführer halten direkt oder indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens. Die Leistungen im Rahmen der Vereinbarung über Marketing und Investorenbekanntheit werden voraussichtlich gegen Ende September 2026 beginnen und über einen Zeitraum von zwei Monaten fortgesetzt.

Gewährung von Aktienoptionen

Gemäß seinem Aktienoptionsplan hat das Unternehmen Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. de C.V., sowie Beratern des Unternehmens Aktienoptionen gewährt, die zum Kauf von insgesamt 350.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,56 Dollar pro Aktie berechtigen und eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum haben. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und vorbehaltlich der Regeln und Richtlinien der Börse gewährt. Die verbleibenden Optionen werden zu 1/3 sofort am Tag der Gewährung, zu 1/3 sechs Monate nach dem Tag der Gewährung und zu 1/3 zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Diese Gewährung von Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und die Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko konzentriert. Die Mine Guitarra ist ein genehmigter Untertagebau, zu dem eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 tpd gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat Schlüsselrollen bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betriebsphasen sowie den Ergebnissen von Testabbau und -aufbereitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte sowie eines höheren technischen Risikos eines Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen worden wäre und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

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Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von bestimmten wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85781

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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