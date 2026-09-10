Lagarde blockt Personalspekulationen ab - "Gibt nichts zu berichten"

Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde blockt Nachfragen über ihr mögliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt ab. "Wenn es etwas Persönliches über mich zu berichten gibt, erfahren Sie es als Erstes - nach meinen Enkelkindern", sagte die Französin am Donnerstag nach ‌dem Zinsbeschluss in Berlin vor der Presse. "Und es gibt nichts zu berichten", fügte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) hinzu.

Seit längerer Zeit halten sich hartnäckig ⁠Spekulationen, Lagarde ⁠könnte ihren Posten noch vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027 räumen, um die Nachfolgesuche zu erleichtern. Nach der EZB-Ratssitzung im Juli hatte sie ihre Zukunftspläne vage gehalten: "Sie werden mich vor 2027 nicht los, okay", betonte sie damals. Medienberichten zufolge ist sie für die Leitung ‌des Weltwirtschaftsforums im Gespräch.

Auch die deutsche Direktorin Isabel ‌Schnabel könnte die EZB vorzeitig verlassen, wie das "Handelsblatt" unlängst berichtete. Sie stehe in Verhandlungen mit dem IWF, um dort die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen.

Schnabels ⁠Amtszeit bei der EZB endet eigentlich erst Ende 2027. Im Falle ihres ‌vorzeitigen Wechsels könnte ein Personalpaket geschnürt ⁠werden, mit dem die Regierungsspitzen der Euro-Staaten alle drei frei werdenden Posten im EZB-Direktorium auf einen Schlag neu besetzen würden. Im Juni 2027 endet die Amtszeit von Chefvolkswirt Philip Lane, im Oktober ‌2027 die von Lagarde.

Sollte Schnabel zum ⁠IWF wechseln, verbliebe Bundesbank-Präsident Joachim Nagel ⁠wohl als einziger potenzieller deutscher Kandidat im Rennen um die Nachfolge Lagardes. Das EZB-Ratsmitglied hat seinen Hut zwar nicht offiziell in den Ring geworfen. Jüngst bekräftigte Nagel allerdings seine Position, dass jeder im EZB-Rat als hoch qualifizierter Kandidat betrachtet werden könne.

Lagardes reguläre Amtszeit läuft bis Ende Oktober 2027. Bereits im April 2027 wird aber in Frankreich gewählt. Umfragen schließen nicht aus, dass der künftige Präsident aus den Reihen ⁠der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) kommt.

(Bericht von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)