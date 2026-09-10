LEEF schärft sein Nachhaltigkeitsprofil deutlich



EQS-Media / 10.09.2026 / 11:57 CET/CEST



Potsdam, 10. September 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH baut ihre strategische Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft weiter aus. Das Unternehmen wurde von

EcoVadis

mit Gold bewertet und erreichte ein Quantil von 96 Prozent, befindet sich also unter den Top 4%

.

Gleichzeitig wird LEEF assoziiertes Mitglied von

Ecopreneur.eu

– European Sustainable Business Federation

und Teil der

Low-Carbon Circular Economy

Advocacy Group

.

Mit beiden Schritten verfolgt LEEF einen integrierten Ansatz: Während die EcoVadis-Bewertung die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens extern bewertet und international vergleichbar macht, stärkt LEEF über Ecopreneur.eu zugleich seine Einbindung in die europäische Debatte um Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Beschaffung und wettbewerbsfähige regulatorische Rahmenbedingungen.

Von der Nachhaltigkeitspositionierung zur überprüfbaren Unternehmensleistung

Nachhaltigkeit entwickelt sich im B2B-Geschäft zunehmend von einem reinen Produktmerkmal zu einem relevanten Kriterium für Lieferantenauswahl, Ausschreibungen und strategische Beschaffungsentscheidungen.

EcoVadis bewertet Unternehmen in den Bereichen

Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung

. Mit der Goldbewertung und einem Ergebnis von 96 Prozent der Bewertungspunkte sieht LEEF die konsequente Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrukturen bestätigt.

„Nachhaltigkeit muss heute mehr leisten als eine überzeugende Produktgeschichte. Kunden erwarten belastbare Nachweise, transparente Prozesse und eine nachvollziehbare Nachhaltigkeitsperformance auf Unternehmensebene“, sagt

Jens Christoph, CEO von LEEF

. „Die Goldbewertung durch EcoVadis bestätigt, dass wir diesen Anspruch inzwischen auch strukturell im Unternehmen verankert haben.“

Gleichzeitig stärkere Einbindung in die europäische Nachhaltigkeitspolitik

Parallel zur externen Bewertung verstärkt LEEF seine institutionelle Vernetzung auf europäischer Ebene. Ecopreneur.eu bündelt die Interessen nachhaltig und zirkulär ausgerichteter Unternehmen und Unternehmensverbände und bringt deren Perspektiven in die europäische Wirtschafts- und Umweltpolitik ein.

Als assoziiertes Unternehmensmitglied und Teil der

Low-Carbon Circular Economy Advocacy Group

bringt LEEF künftig seine praktische Erfahrung aus dem Markt für nachhaltige Foodservice- und Verpackungslösungen stärker in politische und regulatorische Diskussionen ein.

„Wir wollen regulatorische Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern unsere Erfahrung aus dem operativen Markt einbringen“, erklärt

Jens Christoph

. „Gerade bei Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger öffentlicher Beschaffung ist entscheidend, dass ambitionierte ökologische Ziele mit wirtschaftlich tragfähigen und praktikablen Rahmenbedingungen verbunden werden.“

Nachhaltigkeit als Wettbewerbs- und Marktzugangsfaktor

LEEF sieht beide Initiativen vor dem Hintergrund eines sich verändernden Marktumfelds. Nachhaltigkeitsanforderungen werden zunehmend Bestandteil von Lieferantenauswahl, Ausschreibungen und Beschaffungsprozessen – sowohl bei großen Unternehmenskunden als auch im öffentlichen Sektor.

LEEF verknüpft damit

wettbewerbsfähige nachhaltige Produkte mit einer extern belegten Nachhaltigkeitsleistung und einer aktiven Rolle bei der Weiterentwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen.

Das stärkt die Position des Unternehmens insbesondere dort, wo Nachhaltigkeitskriterien zunehmend über Marktzugang, Ausschreibungen und Lieferantenentscheidungen mitbestimmen.

So verbindet das Unternehmen operative Marktstärke mit glaubwürdiger Nachhaltigkeitsperformance und politischer Anschlussfähigkeit. Mit der Kombination aus

EcoVadis-Goldbewertung und der Mitarbeit bei Ecopreneur.eu

will LEEF insbesondere seine Position im B2B-Geschäft, bei größeren Unternehmenskunden und im Bereich der öffentlichen Beschaffung weiter stärken.

„Für uns gehört das zusammen: Wir wollen Nachhaltigkeit messbar machen und gleichzeitig daran mitwirken, dass sich nachhaltige Geschäftsmodelle im Markt durchsetzen können“, so Jens Christoph.

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein bekannter Anbieter zukunftsfähiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

Onlineshop

, den Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, auf Otto, eBay, Unite und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 391200UNMNTNVYWIDU41 EQS News ID: 2396056

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