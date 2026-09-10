Merz weiter skeptisch zu AfD-Verbotsverfahren
Berlin, 09. Sep (Reuters) - Auch nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz skeptisch gegenüber einem AfD-Verbotsverfahren geäußert. "Ich bin und bleibe skeptisch, ob ein solches Verbotsverfahren erfolgreich sein kann", sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwochabend in Berlin. Man könne das immer wieder prüfen. Aber er glaube nicht, dass man damit das Problem löse, das Wählerinnen und Wähler dieser als in Teilen rechtsextrem eingestuften Partei in Deutschland sähen. Die politische Auseinandersetzung mit der AfD müsse Priorität haben. Man müsse versuchen, die Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen für die politische Mitte, indem man ihnen ein überzeugendes politisches Angebot mache, das auch ihre Befürchtungen und ihre Vorbehalte ernst nehme.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)