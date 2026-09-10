Merz weiter skeptisch zu AfD-Verbotsverfahren

Berlin, ⁠09. Sep (Reuters) - Auch nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz skeptisch gegenüber einem ‌AfD-Verbotsverfahren geäußert. "Ich bin und bleibe skeptisch, ob ein solches Verbotsverfahren erfolgreich ⁠sein ⁠kann", sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwochabend in Berlin. Man könne das immer wieder prüfen. Aber er glaube nicht, dass ‌man damit das Problem ‌löse, das Wählerinnen und Wähler dieser als in Teilen rechtsextrem ⁠eingestuften Partei in Deutschland sähen. Die ‌politische Auseinandersetzung mit ⁠der AfD müsse Priorität haben. Man müsse versuchen, die Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen für ‌die politische ⁠Mitte, indem man ⁠ihnen ein überzeugendes politisches Angebot mache, das auch ihre Befürchtungen und ihre Vorbehalte ernst nehme.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)