Nagel besorgt über Erstarken rechter Kräfte - Schadet Investitionsstandort

Berlin, ⁠10. Sep (Reuters) - Bundesbankchef Joachim Nagel hat mit Blick auf das Erstarken rechter Kräfte in Europa und auch in Deutschland Sorge über die Folgen für ‌den Investitionsstandort geäußert. "Ja, ich bin besorgt", sagte er nach dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag ⁠auf der ⁠auswärtigen Sitzung in Berlin. Man frage sich, was dies mit dem Land und den Werten mache, die man in der Gesellschaft teile. Einige dieser Konzepte seien aus wirtschaftlicher Sicht "kontraproduktiv". ‌Ein Erstarken rechter Kräfte sei ‌auch nicht hilfreich mit Blick auf die Attraktivität des Standorts für ausländische Investoren. "Ich denke, sie werden zögerlich ⁠sein und sich scheuen, hier Geschäfte zu machen."

Die ‌rechte AfD hatte in ⁠Sachsen-Anhalt die Landtagswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Der Ökonom und Chef des Berliner Forschungsinstituts DIW, Marcel Fratzscher, befürchtet nach ‌dem Wahlausgang eine ⁠Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. ⁠Unabhängig von der nächsten Regierungskonstellation dürften eine umstrittene oder schwache Landesregierung und die Polarisierung im Wahlkampf die Abwanderung von Menschen und Unternehmen aus Sachsen-Anhalt beschleunigen und somit die Lage in dem ostdeutschen Bundesland deutlich verschärfen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)