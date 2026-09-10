Nato-Chef Rutte lobt Deutschland für Aufbau von Verteidigungsfähigkeit

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Deutschland als treibende Kraft beim Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeit gewürdigt und vor einer anhaltenden Bedrohung durch Russland gewarnt. In einer ‌Rede zum Abschluss der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin lobte Rutte am Donnerstag die Entscheidung ⁠der ⁠Bundesregierung, bis 2029 insgesamt 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung auszugeben. Deutschland gebe in Europa am meisten für Verteidigung aus und sei ein Motor der Rüstungsproduktion. "Ihr habt bei der Verteidigung in ‌den sechsten Gang geschaltet", sagte ‌Rutte.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte Rutte, Russland setze seine Angriffe unvermindert fort ⁠und erleide monatlich Verluste von mehr als 40.000 getöteten ‌oder schwer verwundeten Soldaten. ⁠Zugleich nehme die Zahl russischer hybrider Angriffe in Europa zu, darunter Cyberattacken, Sabotage und Aktionen mit Drohnen. Nach dem Drohnen-Vorfall in Leipzig ‌Anfang August versicherte er ⁠Deutschland die volle Solidarität des ⁠Bündnisses. Die Bundesregierung macht für den versuchten Anschlag Russland verantwortlich.

Die Nato werde ihre Unterstützung für die Ukraine fortsetzen und den Ausbau der eigenen Verteidigungsfähigkeiten beschleunigen, kündigte Rutte an. Europa übernehme dabei zunehmend Verantwortung für seine eigene Sicherheit. Ziel sei eine stärkere europäische Säule in einer starken ⁠Nato.

(Bericht von Alexander Ratz und Sabine Siebold. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Teuerungsrate in Deutschland
Teure Energie treibt Inflation an die Drei-Prozent-Markeheute, 06:18 Uhr · dpa-AFX
Teure Energie treibt Inflation an die Drei-Prozent-Marke
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zugestern, 13:30 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen