Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG

10.09.2026 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec Advanced Materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.09.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

HIT-Feedback: Aufbau der industriellen LFP-Produktionsanlage hat bislang
alle Etappenziele erreicht

IBU-tec hat sich jüngst mit CEO Jörg Leinenbach auf den Hamburger
Investorentagen präsentiert. Im Fokus des Vortrags standen die
Transformation des Unternehmens vom Servicedienstleister zum Produktanbieter
und der bislang planmäßige Projektfortschritt zum Aufbau der größten
europäischen Produktionsanlage für LFP-Batteriematerial, die nun einen
weiteren Meilenstein erreichte.

Weiterer Meilenstein erreicht: Am 07. September meldete IBU-tec, dass vom
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die im Zuge des Aufbaus der neuen
Produktionsplattform erforderliche Genehmigung für neue Betriebsgebäude
erteilt worden ist. Der nunmehr genehmigte Gebäudekomplex beinhaltet u.a.
ein neues, hochmodernes Labor für Batteriematerial aus verschiedenen
Stoffkombinationen. Damit befindet sich das bis dato größte
Investitionsprojekt der Firmengeschichte nach wie vor voll 'on track'. So
wurde auf dem Gelände bereits der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer
Lagerkapazität von ca. 2.000 Paletten errichtet und mit dem
Detail-Engineering für die Produktionsanlage begonnen. Der Innenausbau wird
voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein, der Probebetrieb des
Sprühturms soll gegen Ende Q4 erfolgen. Darüber hinaus schreiten der Aufbau
der Logistikinfrastruktur, der Ausbau des Analytik-Spektrums sowie die
Harmonisierung der IT-Systeme gemäß dem Projektzeitplan voran.

Vorteil Drehrohrofen: In der Präsentation bekräftigte der CEO die
Wachstumserwartung an das Batteriegeschäft, die einen Erlösanstieg auf 85-90
Mio. EUR bis 2030 vorsieht (2025: 17,7 Mio. EUR). Wesentliche USPs der neuen
Anlage am Standort Bitterfeld-Wolfen (Jahreskapazität: 15.000 Tonnen) sind
der Verzicht auf chinesische Technologie und der überlegene
Produktionsprozess. So weist IBU-tecs Drehrohrofen verglichen mit der
Technologie chinesischer Wettbewerber (Tunnelofen) signifikante Vorteile in
Bezug auf Raumbedarf (-96%), Energieverbrauch (-49%), Stickstoffverbrauch
(-98%), Heizzonen (-72%) und Verweilzeit (-78%) auf, wodurch auch der
CO2-Footprint spürbar niedriger ausfällt. Regulatorischen Rückenwind dürfte
überdies der auf EU-Ebene im März vorgestellte Industrial Accelerator Act
(IAA) liefern, der bei bestimmten strategisch wichtigen Produkten eine
stärkere lokale Wertschöpfung ('Made in Europe') sowie spezifische
Herkunftsvorgaben wesentlicher Komponenten vorsieht (z.B. Batterie: mind. 3
Hauptkomponenten aus der EU).

Guidance und Prognosen bilden Base Case ab: Neben dem Einsatz in der
E-Mobilität können auf der Produktionsanlage von IBU-tec grundsätzlich
verschiedenste Stoffkombinationen und Batteriematerialien für z.B.
stationäre Energiespeicher sowie bestimmte Defense-Anwendungen gefertigt
werden. Zwar hat sich mit PowerCo bereits ein Großabnehmer der
Automotive-Industrie den Zugriff auf die volle Produktionskapazität bis 2038
gesichert, eine exklusive Bindung an einen Industriepartner besteht jedoch
nicht. Vielmehr plant IBU-tec bis 2030 explizit eine Verbreiterung der
Kundenbasis im Batteriegeschäft, die sich bislang aber weder in den
Mittelfristzielen des Unternehmens noch unseren Prognosen widerspiegelt.

Fazit: Knapp ein Jahr nach Bekanntgabe des richtungsweisenden PowerCo-Deals
hat IBU-tecs Großprojekt und damit die Wachstumsstory sichtlich Formen
angenommen. Im Kursverlauf (YTD: -25,3%) spiegelt sich u.E. hingegen noch
immer Skepsis wider. Wir erachten das Chance-Risiko-Verhältnis schon im Base
Case als hochattraktiv und bekräftigen die Kaufempfehlung und unser Kursziel
von 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f26075ab3b42f3b0ce5289fd6c3f922e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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