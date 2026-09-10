Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG 10.09.2026 / 10:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG Unternehmen: IBU-tec Advanced Materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.09.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA HIT-Feedback: Aufbau der industriellen LFP-Produktionsanlage hat bislang alle Etappenziele erreicht IBU-tec hat sich jüngst mit CEO Jörg Leinenbach auf den Hamburger Investorentagen präsentiert. Im Fokus des Vortrags standen die Transformation des Unternehmens vom Servicedienstleister zum Produktanbieter und der bislang planmäßige Projektfortschritt zum Aufbau der größten europäischen Produktionsanlage für LFP-Batteriematerial, die nun einen weiteren Meilenstein erreichte. Weiterer Meilenstein erreicht: Am 07. September meldete IBU-tec, dass vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die im Zuge des Aufbaus der neuen Produktionsplattform erforderliche Genehmigung für neue Betriebsgebäude erteilt worden ist. Der nunmehr genehmigte Gebäudekomplex beinhaltet u.a. ein neues, hochmodernes Labor für Batteriematerial aus verschiedenen Stoffkombinationen. Damit befindet sich das bis dato größte Investitionsprojekt der Firmengeschichte nach wie vor voll 'on track'. So wurde auf dem Gelände bereits der Stahlbau für eine Logistikhalle mit einer Lagerkapazität von ca. 2.000 Paletten errichtet und mit dem Detail-Engineering für die Produktionsanlage begonnen. Der Innenausbau wird voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein, der Probebetrieb des Sprühturms soll gegen Ende Q4 erfolgen. Darüber hinaus schreiten der Aufbau der Logistikinfrastruktur, der Ausbau des Analytik-Spektrums sowie die Harmonisierung der IT-Systeme gemäß dem Projektzeitplan voran. Vorteil Drehrohrofen: In der Präsentation bekräftigte der CEO die Wachstumserwartung an das Batteriegeschäft, die einen Erlösanstieg auf 85-90 Mio. EUR bis 2030 vorsieht (2025: 17,7 Mio. EUR). Wesentliche USPs der neuen Anlage am Standort Bitterfeld-Wolfen (Jahreskapazität: 15.000 Tonnen) sind der Verzicht auf chinesische Technologie und der überlegene Produktionsprozess. So weist IBU-tecs Drehrohrofen verglichen mit der Technologie chinesischer Wettbewerber (Tunnelofen) signifikante Vorteile in Bezug auf Raumbedarf (-96%), Energieverbrauch (-49%), Stickstoffverbrauch (-98%), Heizzonen (-72%) und Verweilzeit (-78%) auf, wodurch auch der CO2-Footprint spürbar niedriger ausfällt. Regulatorischen Rückenwind dürfte überdies der auf EU-Ebene im März vorgestellte Industrial Accelerator Act (IAA) liefern, der bei bestimmten strategisch wichtigen Produkten eine stärkere lokale Wertschöpfung ('Made in Europe') sowie spezifische Herkunftsvorgaben wesentlicher Komponenten vorsieht (z.B. Batterie: mind. 3 Hauptkomponenten aus der EU). Guidance und Prognosen bilden Base Case ab: Neben dem Einsatz in der E-Mobilität können auf der Produktionsanlage von IBU-tec grundsätzlich verschiedenste Stoffkombinationen und Batteriematerialien für z.B. stationäre Energiespeicher sowie bestimmte Defense-Anwendungen gefertigt werden. Zwar hat sich mit PowerCo bereits ein Großabnehmer der Automotive-Industrie den Zugriff auf die volle Produktionskapazität bis 2038 gesichert, eine exklusive Bindung an einen Industriepartner besteht jedoch nicht. Vielmehr plant IBU-tec bis 2030 explizit eine Verbreiterung der Kundenbasis im Batteriegeschäft, die sich bislang aber weder in den Mittelfristzielen des Unternehmens noch unseren Prognosen widerspiegelt. Fazit: Knapp ein Jahr nach Bekanntgabe des richtungsweisenden PowerCo-Deals hat IBU-tecs Großprojekt und damit die Wachstumsstory sichtlich Formen angenommen. Im Kursverlauf (YTD: -25,3%) spiegelt sich u.E. hingegen noch immer Skepsis wider. Wir erachten das Chance-Risiko-Verhältnis schon im Base Case als hochattraktiv und bekräftigen die Kaufempfehlung und unser Kursziel von 25,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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