Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

10.09.2026 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.09.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: Mind the gap - Bewertungslücke zur Peergroup trotz noch
bestehender Margenlücke zu hoch

Wir haben am Dienstag eine Roadshow mit PORR in Hamburg veranstaltet und
fassen unsere wesentlichen Erkenntnisse der Investorengespräche nachfolgend
zusammen.

Starkes H2 erwartet: Das diesjährige Umsatzziel (+2-4% yoy) setzt nach dem
leichten Rückgang im ersten Halbjahr (-1,1% yoy) für H2 einen Erlösanstieg
von ca. 4,8 bis 8,6% yoy voraus. Für das Erreichen dieser Bandbreite spricht
zum einen, dass die Bausaison aufgrund des vor allem in Deutschland strengen
Winters in diesem Jahr verspätet angelaufen ist (H1-Umsatz Segment DE:
-25,8% yoy) und insbesondere der Hochbau hierzulande noch Nachholeffekte
zeigen dürfte. Zum anderen sind stärkere Impulse aus größeren Design &
Build-Aufträgen u.a. in Polen zu erwarten, die nun in die umsatzstarke
Bauphase kommen. Auch beim Auftragseingang sollte das Unternehmen nach dem
stichtagsbedingten Rückgang in H1 (-14,4% yoy) wieder Aufwind spüren, zumal
nach Abschluss des Berichtszeitraums bereits über diverse fixe Großaufträge
bzw. Leads im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich berichtet wurde (vgl. Comment
vom 31.8.). Hinzu kommen sollte speziell in Deutschland ab Oktober ein
markant zunehmendes Auftragsvolmen infolge des 'Sondervermögens für
Infrastruktur und Klimaneutralität' (SVIK). Kurzfristig bietet PORR um eine
Handvoll vermutlich aus dem Sondervermögen finanzierter
Infrastrukturprojekte mit einem Ordervolumen von rund 1,5 Mrd. EUR mit. Um
beim konzernweiten Auftragseingang zum Jahresende wieder auf dem
Vorjahreslevel zu landen, wäre für H2 ein Zuwachs von mindestens rund 15%
yoy vonnöten, was wir angesichts der beschriebenen Dynamiken als nicht
unrealistisch erachten.

Zukünftige Margentreiber: Dass der Wirtschaftsplan 2026 des SVIK bereits
Ausgaben von ca. 19 Mrd. EUR für Verkehrsinfrastrukturprojekte in
Deutschland veranschlagt hat, verdeutlicht den hierzulande perspektivisch
noch signifikant zunehmenden Rückenwind aus dem Sondervermögen. Dies sollte
entscheidend dazu beitragen, die im Segment DE vollzogene Margenverbesserung
(EBIT-Marge 2025: 2,5% vs. 2021: -0,5%) fortzusetzen. Als weitere Faktoren
zur Steigerung der Konzernmarge wurden Effizienzsteigerungen durch
LEAN-Construction (bis zu 20% Zeitersparnis), die Reduktion der
Overhead-Kosten (2025: 7,4% vom Umsatz) sowie ein konsequentes
Risikomanagement (Preisgleitklauseln ab Projektdauer ca. >6M; Gate System
bei Großprojekten) genannt. Zudem erachten wir einen noch attraktiveren
Projektmix durch das starke Kompetenzprofil im margenträchtigen Industriebau
(Reinräume, Datencenter, Gesundheitseinrichtungen etc.) als
Profitabilitätsbooster, zumal PORR dieses auch strategisch immer wieder
ausbaut (Übernahme VSG, vormals VAMED). Nicht zuletzt zeichnen sich mit dem
recht jungen Systembauprodukt PORR LIVING 'vernünftige Margen' in der
Zielspanne ab, auch weil der Wohnbausektor ingesamt Erholungstendenzen
zeigt.

Margenprognosen defensiv: Vor diesem Hintergrund sehen wir gute
Voraussetzungen, dass PORR die Konzernmarge bis 2030 in Richtung der
avisierten 3,5 bis 4,0% steigern und so die noch bestehende Margenlücke zur
Peergroup (Ø EBIT-Marge: 3,7%) schließen kann. Unsere vergleichsweise
defensiven Prognosen (EBIT-Marge 2030e: 3,6%; TV-Marge: 3,0%) behalten wir
indes zunächst unverändert bei.

Fazit: Die Markttreiber sind voll intakt und sollten PORR u.E. in die Lage
versetzen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Nichtsdestotrotz klafft nach
wie vor eine signifikante Bewertungslücke zur Peergroup (EV/EBIT 2026e: 7,0x
vs. Peers: 12,0x) , die wir in dieser Größenordnung für ungerechtfertigt
halten. Wir bekräftigen daher unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von
46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cb111512a3d543ff89c2d7f3bda193f3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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