Original-Research: QNA Technology SA (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: QNA Technology SA - from First Berlin Equity Research
GmbH

10.09.2026 / 15:52 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to QNA Technology SA

     Company Name:                QNA Technology SA
     ISIN:                        PLQNTHL00017

     Reason for the research:     Initiation of coverage
     Recommendation:              Buy
     from:                        10.09.2026
     Target price:                51,00 PLN
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat am 10.09.2026 die Coverage von QNA
Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane
stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von PLN 51,00.

Zusammenfassung:
QNA Technology SA ist ein hochmodernes Technologieunternehmen, das sich an
der Spitze der Herstellung cadmiumfreier blauer Quantenpunkte (QDs)
befindet. QDs sind Halbleiter-Nanomaterialien, die aufgrund ihrer
vorteilhaften optischen Eigenschaften in verschiedenen Branchen zum Einsatz
kommen, wobei die Display-Branche mit einem Umsatz von über 150 Mrd.
US-Dollar die größte und vielversprechendste ist. QNA hat hervorragende
Beziehungen zur Display-Branche aufgebaut, an die das Unternehmen seine
blauen QDs verkaufen möchte. Blaue QDs sind das letzte fehlende Puzzleteil
für die Herstellung von QDEL-Displays, der Display-Technologie der nächsten
Generation. Sobald QDEL-Displays auf den Markt kommen, haben sie das
Potenzial, OLED-Displays (>50 Mrd. USD) innerhalb eines Zeitraums von 10 bis
20 Jahren vollständig zu ersetzen. Als einer von weltweit nur drei Akteuren,
die an der Spitze der cadmiumfreien Produktion blauer QDs stehen, ist QNA
ein Platz in der QDEL-Lieferkette praktisch sicher, sobald die QDs für die
Display-Umgebungen der Kunden optimiert sind. Wir erwarten einen starken
Anstieg des Umsatzes von QNA in den Jahren bis zur Markteinführung von
QDEL-Displays (Schätzung von Nanosys: 2029; FBe: 2030), mit einem positiven
Nettogewinn ab 2029E. Wir nehmen die Coverage von QNA Technology mit einer
Kaufempfehlung und einem Kursziel von 51 PLN (Aufwärtspotenzial: 43%) auf.

First Berlin Equity Research on 10/09/26 initiated coverage on QNA
Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017). Analyst Alexander Rihane placed a BUY
rating on the stock, with a PLN 51.00 price target.

Abstract:
QNA Technology SA is a cutting edge technology company at the forefront of
Cadmium-free blue quantum dot (QD) production. QDs are nanomaterial
semiconductors which, due to their favourable optical properties, are used
in several industries, of which the >USD 150bn display industry is the
largest and most promising. QNA has developed excellent relations in the
display industry, to which it plans to sell its blue QDs. Blue QDs are the
last missing puzzle piece for constructing next generation QDEL displays.
Once commercialised, QDEL displays have the potential to completely replace
OLED displays (>USD 50bn) over a 10 - 20 year time frame. As one of only
three players globally working at the frontier of Cadmium-free blue QD
production, QNA is virtually guaranteed a spot in the QDEL supply chain,
once their QDs are optimised for their clients' display environments. We
expect a strong increase in QNA's top line in the years leading up to a
launch of QDEL displays (Nanosys estimate: 2029; FBe: 2030), with a positive
net profit from 2029E onwards. We initiate coverage on QNA Technology with a
Buy rating and a PLN 51 price target (upside: 43%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cfbb295ca4d1b72c817b09a7c0c62e0c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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2397536 10.09.2026 CET/CEST

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