Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA (von First Berlin Equity ...

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Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA - from First Berlin
Equity Research GmbH

10.09.2026 / 13:31 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group SE
& Co. KGaA

     Company Name:                The Platform Group SE & Co. KGaA
     ISIN:                        DE000A40ZW88

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        10.09.2026
     Target price:                15,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR
15,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group meldete gemischte Ergebnisse für das erste Halbjahr. Der
Umsatz im ersten Halbjahr stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22%
auf EUR421 Mio., was jedoch in erster Linie auf ein starkes erstes Quartal
zurückzuführen war (+51% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR243 Mio.).
Der Umsatz im zweiten Quartal sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2%
auf EUR178 Mio. und verzeichnete damit den ersten Umsatzrückgang gegenüber dem
Vorquartal seit dem ersten Quartal 2024. Während der Umsatz um 28% unter
unserer Prognose lag (FBe: EUR246 Mio.), übertraf das AEBITDA unsere
Schätzungen und stieg im Jahresvergleich um 9% auf EUR19 Mio. bei einer
AEBITDA-Marge von 10,7% (+110 Basispunkte im Jahresvergleich). Die
AEP-Transaktion, deren Abschluss für Mai erwartet wurde, ist noch immer
nicht abgeschlossen. TPG hat sich inzwischen ein Term Sheet für eine
Finanzierung von bis zu EUR80 Mio. gesichert, die für Akquisitionen vorgesehen
ist, wartet jedoch darauf, dass die endgültigen Abschlussbedingungen erfüllt
werden. Das Unternehmen bestätigte seine Gesamtjahresprognose von EUR1 Mrd.
Umsatz und EUR70 - EUR80 Mio. AEBITDA. Wir halten die Prognose für plausibel und
haben unsere Schätzungen daher unverändert belassen. Wir haben unsere
WACC-Schätzung unter anderem aufgrund anhaltender Verzögerungen bei der
AEP-Transaktion und eines höheren risikofreien Zinssatzes angehoben. Ein
aktualisiertes DCF-Modell, das unsere höhere WACC-Schätzung von 12,0%
(zuvor: 11,1%) und die seit unserer letzten Analyse gestiegene Aktienanzahl
(+11%) berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR15 (zuvor: EUR19). Zwar
deutet unser DCF-Modell auf einen fairen Wert von EUR15 pro Aktie hin, doch
gehen wir davon aus, dass die anhaltende Unsicherheit im Zusammenhang mit
dem Wirtschaftsprüfer und der AEP-Transaktion die TPG-Aktie weiterhin
belasten wird. Eine Klärung dieser Angelegenheiten dürfte dazu beitragen,
die große Bewertungslücke zu schließen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung
bei (Aufwärtspotenzial: >1000%).

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane
reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 19.00 to
EUR 15.00.

Abstract:
The Platform Group reported mixed H1 results. H1 revenue grew 22% y/y to
EUR421m, but this owed primarily to a strong Q1 (+51% y/y to EUR243m). Second
quarter sales decreased 2% y/y to EUR178m, marking the first q/q sales decline
since Q1/24. While the top line came in 28% below our forecast (FBe: EUR246m),
AEBITDA beat our estimates, rising 9% y/y to EUR19m at a 10.7% AEBITDA margin
(+110bp y/y). The AEP deal, which was expected to be closed in May, is still
not completed. TPG has since secured a term sheet for up to EUR80m in
financing, which is earmarked for acquisitions, but is waiting for final
closing conditions to be met. The company confirmed its full-year guidance

of EUR1bn in sales and EUR70m - EUR80m AEBITDA. We think the guidance is plausible

and have thus left our forecasts unchanged. We have increased our WACC
estimate due to continued delays in the AEP deal and a higher risk-free
rate, among other things. An updated DCF model, which takes into account our
higher WACC estimate of 12.0% (previously: 11.1%) and the increased share
count (+11%) since our last note, yields a new price target of EUR15
(previously: EUR19). While our DCF model points to a fair value of EUR15 per
share, we believe that ongoing auditor- and AEP-related uncertainty will
continue to weigh on the stock. A resolution of these matters should help
close the wide valuation gap. We maintain our Buy rating (upside: >1000%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6db2dd91e6b360837f679d9c3d6c470a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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