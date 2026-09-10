Pfizer - Bodenbildung nimmt Gestalt an

Auf der Suche nach eher defensiveren Anlagealternativen sollten sich Anlegerinnen und Anleger die Pfizer-Aktie genauer anschauen. Im Frühjahr 2025 hatte der Pharmatitel zwei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt. Nach diesen konstruktiven Kerzenmustern liefert nun möglicherweise die klassische Charttechnik eine zusätzliche Bestätigung in Sachen „Trendwende“. Als solche definieren wir einen nachhaltigen Spurt über das Aprilhoch bei 28,74 USD, der einen klassischen Doppelboden vervollständigen würde (siehe Chart). Die Ambitionen der Bullen unterstreicht in diesem Kontext die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 27,14 USD) zusätzlich und auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) signalisieren „grünes Licht“. Aus der Höhe einer erfolgreichen Bodenbildung ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 8 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definieren das Hoch bei 31,50 USD sowie die horizontalen Barrieren bei rund 35 USD wichtige Etappenziele. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen der o. g. langfristige Durchschnitt prädestiniert.

Pfizer (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Pfizer

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.